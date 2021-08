Ausmisten für mehr Lebensfülle

Tabea Sarah Müller hilft Menschen beim Ausmisten von Lebensballast, seien es Gegenstände, alte Ideen oder überzogene Erwartungen.

Warum häufen Menschen überhaupt Besitz an?

In den meisten Fällen wollen wir gar nichts anhäufen. Grußkarten, Geburtstagsgeschenke und Deko, die im Schaufenster so toll aussah, flattern einfach ins Haus. Wir kaufen oft spontan Dinge, weil wir in dem Moment denken, dass wir sie wirklich brauchen. Manche von uns kaufen Joggingschuhe, um sich zu motivieren, öfter Sport zu machen. Oder ein Andachtsbuch, um wieder mehr Stille Zeit zu machen. Nach dem Kauf fühlen wir uns dann eine kurze Zeit besser. So als wären wir auf dem besten Weg, tatsächlich joggen zu gehen oder sich regelmäßig mit Gott auf einen Kaffee zu treffen.

Also geht es gar nicht um die Sachen, sondern man sammelt eher Gefühle?

Ja, oft ist es eher eine Unzufriedenheit, die uns motiviert, noch mehr zu kaufen. Das hat ganz viel mit dem Gefühl zu tun, dass ich nicht so genüge wie ich bin. Ich muss noch etwas besser machen, zumindest eine Kleinigkeit. Dinge ermöglichen uns, dieses Gefühl für kurze Zeit zu haben, ohne dass wir tatsächlich etwas an uns verändern.

Woher kommt der Trend zum Minimalismus?

Viele Menschen empfinden den Berg als Belastung, der sich daheim in Regalen, Abstellzimmern und Kellern auftürmt. Aufräumen und Ausmisten überfordern zunehmend. Auch weil wir bei vielen Dingen gar nicht mehr wissen, wohin damit – die haben keinen festen Platz. Vor etwas über 100 Jahren besaßen die Menschen um die 180 Dinge zu Hause. Heute sind es angeblich im Schnitt 10.000 Gegenstände in jedem Haushalt. Trotzdem machen Menschen heutzutage immer wieder die Erfahrung, dass sie Besitz nicht glücklich macht. Minimalismus gibt sich als die trendige Gegenkultur: Bei uns findest du ein erfülltes, nachhaltiges und sinnvolles Leben. Lustigerweise ergibt sich daraus aber ein Paradox: Minimalismus steht hoch im Kurs und das geht wiederum mit Konsum einher. Ich kaufe also Handtücher in einheitlichen Farben gegen das Farbenchaos, ein Kindle gegen ausufernde Bücherregale und einen hochwertigen Laptop, der Monitore und PC ersetzt. Parallel träume ich vom Bau eines Tiny Houses. Wieder so, als ob es notwendig wäre, zunächst etwas anzuschaffen, um ein sinnvolles Leben zu führen.

Wo ist dir das Aufräum-Prinzip der japanischen Bestseller-Autorin Marie Kondo zum ersten Mal begegnet und wie hat es dich inspiriert?

Ich war vor vier Jahren zu Besuch bei meiner Schwägerin – sie hatte ihre komplette Wohnung nach dem Prinzip von Marie Kondo geordnet. Alles sah so schön und ruhig aus – eine richtige Seelen-Oase. Sie hatte sogar jegliche Etiketten von Shampoos und Putzmitteln entfernt, um die tägliche Informationsflut zu reduzieren. Ich war direkt überzeugt.

Daraufhin hast du eine Marie-Kondo-Ausbildung rund ums Aufräumen und Ausmisten gemacht. Was gefällt dir an dieser Methode?

Bei Marie Kondo begeistert mich vor allem, dass die Frage nicht lautet „Was kann weg?“, sondern „Was von all diesen Dingen möchte ich behalten und was macht mir Freude?“ Also eine bewusste Entscheidung für Gegenstände, die ich in meinem Leben haben möchte. Das Resultat ist eine Ordnung, in die ich gerne zurückkehre und die mich widerspiegelt. Ich habe nur noch Dinge, die ich tatsächlich haben möchte, und diese haben ihren festen Platz. Deshalb fällt mir das Aufräumen deutlich leichter als vorher und der magische „Ich bin fertig“-Moment ist erreichbar.

Was nimmst du für dich mit, wenn du andere Leute beim Aufräumen begleitest?

Es macht mir Spaß, Veränderungsprozesse mitzuerleben. Das bezieht sich nicht nur aufs Ausmisten, aber beim Aufräumen wird die Veränderung visuell besonders deutlich. Am Anfang sieht man oft einfach eine Wohnung, die vollgestapelt ist. Im Prozess kristallisiert sich heraus, wer die Person ist, die dort lebt, oder wer sie sein will. Vor allem am Ende, wenn emotional aufgeladene Gegenstände einen besonderen Platz bekommen sollen, werden Räume einzigartig – ein Spiegel der Person, die in ihnen wohnt und nicht einfach nur ein „Pinterest Flur“.

Also keine „Clean Surface“, sondern eine Wohnung, die Freude macht.

Genau, aber beim Konmari-Prinzip geht es nicht nur ums reine Ausmisten oder Minimalismus. Alles, was Freude macht, darf man behalten und alles, was Ballast ist, kommt weg. Wer 1.000 Bücher hat und alle davon liebt, weil er das großartig findet in einer Bibliothek zu wohnen, darf genau das tun.

Wo fängt man beim Ausmisten konkret an?

Anders als bei gängigen Methoden geht man bei der Konmari-Methode nicht Raum für Raum durch, sondern ordnet die Sachen nach Kategorien. Man beginnt bei den Kleidungsstücken. Die werden alle auf einen Haufen gelegt, inklusive Schuhe und Jacken, alles, was man im Haus findet. Dabei entsteht ein Anblick, der die meisten schon überfordert. Es hilft zu sehen: „Ich hab ja viel mehr, als ich dachte – das brauche ich gar nicht.“

Wie geht es nach der anfänglichen Überforderung weiter?

Jedes einzelne Kleidungsstück wird in die Hand genommen und geprüft, ob es Freude macht – unabhängig davon, wie teuer es war, von wem man es geschenkt bekommen hat oder was der Kopf sagt. Wenn jedes Teil gecheckt wurde, wird es gefaltet und kommt zurück in den Schrank, von schwer nach leicht, von dunkel nach hell, sodass auch dort eine Augenoase entsteht. Es wird alles aufgestellt, sodass es keine Schrankhüter mehr gibt, die unten liegen. Alles steht gleichberechtigt nebeneinander. Nach den Kleidungsstücken kommen Bücher, dann der Papierkram und danach alle Alltagsgegenstände. Zu guter Letzt widmet man sich den emotionalen Gegenständen. Die Unterscheidung, was Freude macht und was nicht, wird im Prozess einfacher. Darum beginnt man mit Dingen, die ersetzbar sind.

Ich habe die Methode selbst mal ausprobiert. Nachdem ich meinen Schrank aufgeräumt hatte, war ich erleichtert. Bei den Klamotten fiel mir das Loslassen aber leichter als in der zweiten Kategorie, den Büchern. Wie kommt es, dass Menschen die unterschiedlichen Kategorien unterschiedlich schwerfallen?

Ich denke, es ist ein Mythos, dass es Leuten schwerfällt, sich von Dingen zu trennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, sobald die Möglichkeit und die Zeit da ist, die meisten Leute sehr gut spüren, was sie behalten wollen und was nicht. Oft fällt die Entscheidung nur bei wenigen Dingen schwer. Du wolltest beispielsweise nur wenige deiner Bücher hergeben, weil Bücher dir wichtig sind und einen Teil von dir widerspiegeln. Die musst du auch nicht abgeben, aber du könntest dich fragen: Welchen Ehrenplatz möchte ich den Büchern geben? Gibt es vielleicht ein besonders schönes Regal, wo sie gut zur Geltung kommen? Die Frage ist, sind es Dinge, an denen wir festhalten oder die Idee dahinter?

Das heißt, wir sollten uns beim Ausmisten auch von mentalem Ballast lossagen?

Richtig. Ich habe erfahren, dass es eine unglaubliche Erleichterung bringt zu sagen: „Ich darf die ganzen XS-Klamotten rausschmeißen, denn wenn ich sie immer sehe, aber gerade nicht reinpasse, geben sie mir nur ein schlechtes Gefühl.“ Wenn ich irgendwann neue Klamotten brauche, weil ich mich verändert habe, dann finde ich wieder welche. Ich muss nicht alles um mich herum horten, um an mir zu arbeiten und irgendwie „besser“ zu werden. Aufräumen ist ein ständiger Entscheidungsprozess. Das ist super spannend, sich darin selbst zu beobachten. Ich treffe so viele Entscheidungen, dass mir immer klarer wird, wer ich sein will und was zu mir passt. Aufräumen führt de facto zu mir selbst, in mein Inneres.

Loslassen bedeutet also, im Jetzt anzukommen?

Das geht Hand in Hand. Oft sind wir mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft und das spiegelt sich häufig in den Gegenständen wider, die uns umgeben. Wenn ich lerne, diese Dinge loszulassen, kann ich auch den Drang loslassen, ständig an mir arbeiten zu müssen, um in allem die bessere Variante von mir selbst zu werden. Ich kann darauf vertrauen, dass meine inneren Impulse gut sind. Und dass Gott durch mich in die Welt wirkt – und zwar durch die Person, die ich jetzt bin, und nicht die, die ich morgen sein möchte.