CHRISTIVAL 2028: Magdeburg macht’s!

Das nächste CHRISTIVAL wird im Mai 2028 in Magdeburg stattfinden. Dort sind nur zehn Prozent der Menschen Mitglieder einer Kirche.

Das nächste CHRISTIVAL wird vom 24. bis 28. Mai 2028 in Magdeburg stattfinden, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Diese Entscheidung der Mitgliederversammlung der christlichen Großveranstaltung gab das Leitungsteam heute in einer Pressekonferenz bekannt. Rund 12.000 junge Menschen werden erwartet.

Projektleiter Pahl: „Wollen ein Segen für die Stadt sein“

Nach über einjährigen Verhandlungen sei die Entscheidung laut dem ersten Vorsitzenden Philipp Kruse eindeutig auf Magdeburg gefallen: „Die verschiedenen passenden Veranstaltungsorte und die Offenheit der Christinnen und Christen vor Ort sprachen für Magdeburg. Sehr bewusst gehen wir in eine Region mit wenigen Gläubigen und wollen ein freundliches und hoffnungsvolles Gesicht zeigen“. Projektleiter Chris Pahl erklärte, dass es sehr bewusst auch Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt geben wird, wie zum Beispiel die Johanniskirche, die Hyparschale oder den Domplatz. „Wir wollen ein Segen für die Stadt sein“, sagte Pahl. Wichtiger Partner ist die Messe- und Veranstaltungs-Gesellschaft Magdeburg. Ab Ende 2025 werden die über 30 Arbeitsgruppen starten, die das Event vorbereiten.

Kira Geiss wünscht sich „neues Bild von Kirche“

Oberbürgermeisterin Simone Borris und Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz drückten die Freude Magdeburgs über die Entscheidung aus: „Das CHRISTIVAL wird ein Höhepunkt im

Veranstaltungskalender 2028 werden“, so Borris. Kira Geiss ist von der Wahl des Veranstaltungsortes begeistert: „Als Wahlmagdeburgerin freue ich mich natürlich sehr, dass das CHRISTIVAL in diese tolle Stadt kommt! Dienende Herzen, viel Feuer für Jesus und ein neues Bild von Kirche können wir hier richtig gebrauchen! Was wäre da geeigneter als das CHRISTIVAL?“

Das letzte CHRISTIVAL fand 2022 in Erfurt mit 13.000 jungen Leuten statt. Magdeburg wird somit der achte Veranstaltungsort seit dem ersten CHRISTIVAL 1976 in Essen.

Träger des CHRISTIVAL sind über 80 Organisationen, Jugendverbände und Kirchen, die gemeinsam alle sechs Jahre die ökomenische Großveranstaltung organisieren. Auch die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) unterstützt das CHRISTIVAL. Ziel ist es, junge Christen zwischen 14 und 24 Jahren im christlichen Glauben zu stärken und sie zu ermutigen, diesen in Kirche und Gesellschaft zu leben. Zum Veranstaltungskonzept gehören Gottesdienste, Gesprächsgruppen, Konzerte, Workshops und kreative Angebote.