Die Essenz des Glaubens: Warum weniger als ein Prozent richtig viel sein kann

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Tom Laengner versteht vieles nicht, was in der Bibel steht. Zum Glück erklärt Jesus den christlichen Glauben in nur 49 Wörtern.

75 Prozent – das ist enorm viel, wenn es um den Alkoholgehalt eines Getränks geht. Als Wahlbeteiligung dagegen eher wenig, finde ich. Jede und jeder Vierte hat dann seinen Hintern nicht in Richtung Wahllokal hochgebracht. Aus welchem Gründen auch immer.

Ein ganz anderes Beispiel: Würde eins der vier Mitglieder meiner Kleinfamilie sterben, wäre ich verzweifelt und zu Tode betrübt. Nie im Leben würden mich Freunde dann damit trösten wollen, dass dies doch nur ein Verlust von 25 Prozent sei.

Vieles ist unverständlich

Menschen, die unser Land politisch vertreten sollen, erlebe ich da weniger sensibel. Im Fernsehen habe ich viele Wahl-Abende erlebt. Da waren Politiker, deren Sätze wie die Antworten eines Bundesligatrainers nach einer Heimklatsche klangen. Vermisst habe ich immer die Sehnsucht der Politprofis nach den Millionen Nichtwählenden. Sind ihnen diese Menschen weniger wichtig als ihre frisch erworbene Position?

Manchmal frage ich mich, ob Ministerinnen und Minister noch im Blick haben, dass sie auch viele Millionen Menschen vertreten, die sie nicht gewählt haben. Das mag ein Dilemma sein! Da finde ich es beeindruckend, dass es von Gott heißt, er habe die Haare auf meinem Kopf gezählt. Auch wenn er da bei einigen schnell fertig sein mag, ist der Gedanke dahinter doch sehr bedeutend. Sicher ist für mich allerdings auch, dass ich vieles in der Bibel nicht verstehe und manch anderes als verstörend empfinde.

Kain und Abel

So las ich neulich mal wieder den Klassiker von Kain und Abel. Das ist kein Folklore-Duo, sondern dieses Bruderpaar aus den Geburtstagen menschlicher Zivilisation. Und da ermahnt der Schöpfer allen Seins den aufgewühlten Kain, sein Temperament zu zügeln. Er solle darüber die Kontrolle behalten. Das empfinde ich als wertschätzend und anspruchsvoll formuliert, klappte aber nicht.

Also wendet sich Gott wieder an den wilden Mann. Er sagt: „Warum hast du das getan?“ Gott kommt mir dabei zutiefst entsetzt vor. Er tröstet sich nicht damit, dass 50 Prozent der Brüder ja noch leben. Aber, und das verstört mich, er ist dem Mann auch nicht in den Arm gefallen. Dafür könnte ich mir eine Erklärung drechseln. Ob mich das erleichtern würde?

So richtig im Herzen verstehe ich es nicht

Als versöhnlich erlebe ich, dass ich weder mich andauernd richtig verstehe noch meine Frau. Trotzdem werden wir fröhlich miteinander immer älter. Also muss ich mich nicht gleich nass machen, wenn ich den ewigen Gott nicht verstehe. Meine Zweifel habe ich aber durchaus. So vermisse ich ein Maß an Qualität bei Äußerungen, Länder ruinieren zu wollen oder wenn Waffen dabei helfen sollen, Leben zu retten. Dabei geht es mir wie bei der Geschichte von Kain und Abel. Ich kann sie mir erklären, aber so richtig im Herzen verstehen tue ich das eben nicht. Und ob der Mann aus Nazareth solch markige Politrede zu schätzen wüsste?

Beim Nazarener fällt mir ein: Bauchschmerzen bereiten mir weniger seine Sätze, zu denen ich keinen rechten Zugang finde. Meinen Blutdruck bringen die Sätze hoch, die ich nur zu gut verstehe. Als er einmal mit den religiösen Eliten seiner Zeit debattierte, sagte er: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘ In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“

Das Christentum in 49 Wörtern

Kawong! In leichter Sprache fasst Jesus sozusagen das ganze Christentum zusammen. Dazu genügen ihm 49 Wörter. Wie jeder Mensch weiß (haha), besteht die Bibel aus insgesamt 738.765 Wörtern. Wie jede „Klugscheißerin“ und jeder „Klugscheißer“ weiß, ist das natürlich von Übersetzung zu Übersetzung unterschiedlich.

Vielleicht würde es reichen, sich daran abzuarbeiten? In der hingebungsvollen Liebe zu Gott, sich selber und den anderen sind mir ja keine Grenzen gesetzt. Auch wenn diese Sätze mit ihren wenigen Wörtern weit davon entfernt sind, auch nur ein einziges Prozent des biblischen Gesamtvolumens zu erreichen, erscheinen sie mir doch von hundertprozentiger Qualität zu sein. Und im Zweifeln kann ich mich ja üben, wenn ich mit der Liebe fertig bin.

