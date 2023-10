GEP: Evangelisches Publizistik-Werk feiert 50-jähriges Bestehen

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) feiert sein 50-jähriges Bestehen. Die Berichterstattung müsse kritisch sein dürfen und frei in der Themenwahl, so Direktor Jörg Bollmann.

Das GEP mit Hauptsitz in Frankfurt ist das bundesweite Medien-Dienstleistungsunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Zum GEP gehören unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), das evangelische Monatsmagazin „chrismon“, die digitalen Marken „evangelisch.de“ und „yeet“ sowie die Rundfunkarbeit mit „Wort zum Sonntag“ und „ZDF-Fernsehgottesdienst“. 94-prozentige Anteilseignerin an der gemeinnützigen GmbH ist die EKD, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung hält 6 Prozent.

Zur Festveranstaltung am 4. Oktober in den Räumen des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main wird unter anderem ARD-Programmdirektorin Christine Strobl als Festrednerin erwartet. Die Feier ist eingebettet in den zweitägigen Evangelischen Medienkongress. Im Anschluss an die GEP-Jubiläumsfeier wird der Robert Geisendörfer Preis verliehen.

Publizistik nicht mit PR verwechseln

Der Direktor des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), Jörg Bollmann, plädiert für eine weitere Bündelung der Kräfte in den kirchlichen Medien. Angesichts schwindender Finanzkraft der evangelischen Kirchen auf der einen und steigenden Kosten auf der anderen Seite sei eine engere Zusammenarbeit geboten, so Bollmann gegenüber dem epd. Die regionalen Medienhäuser in den Gebieten der evangelischen Landeskirchen stünden dabei nicht infrage.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des GEP betonte Bollmann: „Publizistik darf niemals und zu keiner Zeit mit Öffentlichkeitsarbeit verwechselt werden. Publizistische Berichterstattung muss kritisch sein dürfen und frei sein in der Themenwahl.“ Als Beispiel nannte er das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche. „Darüber muss gerade auch evangelische Publizistik in aller Freiheit und aller kritischen Distanz berichten können, ohne sich mit Kirche zu entsolidarisieren“, sagte Bollmann, der im nächsten Jahr in den Ruhestand geht.

In diesem Jahr hat das GEP 51 Prozent der Anteile am Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) übernommen. Anfang 2024 entsteht ein gemeinschaftliches Medienunternehmen im GEP-Gebäude am gemeinsamen Standort im Frankfurter Mertonviertel mit insgesamt rund 180 Mitarbeitenden. Die neue Einrichtung ist in den Sparten Print, Evangelischer Pressedienst (epd), Radio, TV, Internet und Social Media sowie im Bereich Dienstleistungen für kirchliche und diakonische Einrichtungen tätig.