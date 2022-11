„Hört auf, nur für verfolgte Christen zu beten“

Jedes Jahr am 6. November beten Christen weltweit für ihre verfolgten Geschwister. Knox Thames, Experte für religiöse Minderheiten, hält das für unchristlich.

Knox Thames stört sich an der Exklusivität des Internationalen Gebetstags für verfolgte Christen. Seiner Meinung nach sollten Christen sowohl für verfolgte Christen als auch für Verfolgte anderer Religionen beten. „Wenn Christen ausschließlich Christen helfen, dann ist das nicht ‚christlich'“, schreibt er in einem Beitrag für die US-amerikanische Nachrichtenseite Christianity Today.

Thames weiß um die gefährliche Situation von Christen in Ländern wie China oder Nigeria. Doch die Uiguren in China und die Rohingya in Myanmar seien Opfer eines regelrechten Genozids. „Unser exklusiver Selbst-Fokus schafft Distanz zwischen Jesus Christus und Nicht-Gläubigen“, schreibt Thames. Diese würden sich wundern, wie die Nachfolger Jesu die religiöse Verfolgung von Nicht-Christen anscheinend ignorieren können. Und das, obwohl Jesus sogar davon spreche, seine Feinde zu lieben.

Außerhalb des Gebetstags würden Andersgläubige nicht ausgeschlossen. So versorge World Vision nicht nur Christen mit Lebensmitteln. World Relief helfe nicht nur christlichen Flüchtlingen. Und Samaritan’s Purse kümmere sich nicht nur um Evangelikale.

Link: „Stop Praying for Persecuted Christians Only“ (Christianity Today; Englisch)