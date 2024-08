Medaillengewinnerin: „Gott ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben“

Skateboarderin Rayssa Leal ist nicht nur Brasiliens jüngste Olympia-Teilnehmerin aller Zeiten, sie hat auch schon zwei Medaillen gewonnen. In Paris zitierte sie dabei während des Wettkampfs den Bibelvers Johannes 14,6 in Gebärdensprache.

Von Markus Kosian

Die brasilianische Skateboarderin Rayssa Leal war bei den Olympischen Sommerspielen 2020, die coronabedingt erst im Sommer 2021 in Tokio ausgetragen wurden, mit 13 Jahren und sieben Monaten die jüngste brasilianische Olympiateilnehmerin aller Zeiten. Am 26. Juli 2021 gewann sie dort die Silbermedaille. Und ihre olympische Geschichte geht weiter: In der vergangenen Woche (28. Juli) gewann die mittlerweile 16-Jährige, der rund 8,7 Millionen Menschen auf Instagram folgen, in Paris die Bronzemedaille im Street-Skateboarding der Frauen. Während des Wettkampfs zitierte Rayssa Leal dabei eine bekannte Bibelstelle in Gebärdensprache.

Im Vorfeld von Olympia erklärte die 16-Jährige im Interview mit dem Modemagazin Harper’s Bazaar:

„Ich habe ein Ziel, nämlich die Goldmedaille bei Olympia. Ich höre erst auf, wenn ich es schaffe.“

Auch wenn sie bei den Spielen in Paris nicht die Goldmedaille gewann, war ihre Freude nicht weniger gering. Vielmehr feierte der brasilianische Skateboard-Star ihren Medaillentriumph in Bronze mit Gott. Wie catholicnewsagency.com und jesus.ch berichten, bekundete Rayssa Leal ihren Glauben, indem sie vor laufender Kamera die Bibelstelle Johannes 14,6 in Gebärdensprache zitierte, wo es heißt: „Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“

„Jesus é o Caminho, a Verdade, e a Vida“ – Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Catholicnewsagency.com berichtete weiter, dass Leals Glaubensbekenntnis insofern bemerkenswert gewesen sei, da die Regel 50 der Charta des Internationalen Olympischen Komitees besagt, dass es „sowohl auf persönlicher als auch auf globaler Ebene wichtig ist, dass wir die Austragungsorte, das Olympische Dorf und das Podium neutral und frei von jeglicher Form politischer, religiöser oder ethnischer Demonstrationen halten“.

Weiter wird berichtet, dass die 16-Jährige zu ihrer religiösen Äußerung in Gebärdensprache gegenüber dem brasilianischen Medienunternehmen UOL folgendes mitteilte:

„Ich habe es gemacht, weil ich es bei jedem Wettkampf mache. Für mich ist es wichtig; ich bin Christin, ich glaube sehr an Gott. Dort habe ich um Kraft gebeten und eine Botschaft an alle gesendet, dass Gott wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich habe es in Gebärdensprache gemacht, weil das Mikrofon meine Stimme wahrscheinlich nicht erfassen würde,“

Wie jesus.ch berichtet, erklärte Rayssa Leal nach ihrem Erfolg im Gespräch mit Reportern, dass sie schon in sehr jungen Jahren davon geträumt habe, Skateboarderin zu werden. Weiter sagte sie:

„Und hier bin ich, mit meiner zweiten olympischen Medaille. Noch einmal danke ich Gott dafür. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.“

Rayssa Leal inspiriert ihre 8,7 Millionen Follower regelmäßig mit Aussagen aus der Bibel, mit denen sie das Fundament ihrer Orientierung im Leben zum Ausdruck bringt. In ihrem Post vom 29. Juli 2024 nahm sie Bezug auf die alttestamentlich Bibelstelle Josua 1,9, wo es vollumfänglich heißt: ‚Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist.‘

Nachdem Rayssa Leal bei der internationalen Skateboarder-Turnierserie Street League Skateboarding (SLS) in Chicago erneut Gold gewann, schrieb sie zu einem Siegesfoto, auf dem sie eine goldene Kreuzkette trägt, u.a.:

„Alle Ehre sei Gott.“

Zudem dankte sie ihrem Team für die Unterstützung und Liebe.

Quellen: catholicnewsagency.com, jesus.ch, eurosport.de, instagram.com (1), instagram.com (2)