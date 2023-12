Nach Entführung in Nigeria: Katholische Priester und Begleiter sind frei

In Nigeria wurden zwei entführte Priester und ein Begleiter nach einer Woche Gefangenschaft freigelassen. Die Entführung sei auf die verschlechterte Sicherheitslage in Südnigeria zurückzuführen.

Laut dem katholischen Nachrichtenportal Fides wurden in Südnigeria zwei entführte Priester, Kingsley Eze und Uchenna Newman, und eine Begleitperson unversehrt freigelassen. Die Freilassung der beiden Priester wurde am 8. Dezember offiziell bekannt gegeben. Am 30. November wurden sie im Südosten Nigerias entführt.



Die Entführung von Pater Eze sei im Zusammenhang mit der allgemeinen Verschlechterung der Sicherheitslage im Bundesstaat Imo sowie in anderen südöstlichen nigerianischen Bundesstaaten zu sehen, in denen es häufig zu Angriffen durch bewaffnete Banden komme. Die Angriffe richten sich häufig gegen Sicherheitsbehörden, Regierungsbeamte und Einrichtungen. Die Entführung des Priesters und seines Begleiters erfolgte drei Tage, nachdem mutmaßliche Mitglieder der separatistischen Gruppe „Indigenous People of Biafra“ (IPOB) zwei Polizeibeamte getötet hatten.