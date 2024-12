Chormusical „Bethlehem“ begeistert in Hannover

Rund 8.000 Zuschauer sahen die Aufführungen des „Bethlehem“-Musicals mit einem Mega-Chor von jeweils 1.000 Sängerinnen und Sängern aus Hannover und der Region. Die Botschaft: Ein „Schrei nach Frieden“.

„So modern habe ich die Weihnachtsgeschichte noch nie gesehen“ – das war das Urteil der Besucherinnen und Besucher am Samstag in der ZAG Arena in Hannover. Das Stück von Musik-Produzent Dieter Falk und Erfolgs-Autor Michael Kunze zeigte mit „Bethlehem“ eine zeitgemäße und aktuelle Version der bekannten Erzählung aus der Bibel. Der Großchor sang unter der Leitung von Gospelkantor Jan Meyer und Popkantor Micha Keding. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers hatte das Projekt gemeinsam mit der Stiftung Creative Kirche aus Witten organisiert.

Bethlehem damals und heute

Das Musical bringt die Weihnachtsgeschichte und seine Friedensbotschaft mit einer Mischung aus Gospel und klassischen Liedelementen auf die Bühne. Die aktuellen Bezüge waren ein besonderes Merkmal des Stücks: „Hass und Gewalt sind ein Problem, hier in Bethlehem“, singen die Darsteller gleich zu Beginn der biblischen Zeitreise zum Geburtsort von Jesus Christus.

Eine der Botschaften von „Bethlehem“ ist nach Falks Worten „der Schrei nach Frieden“: „Alle, die willens sind, Friede auf Erden zu leben, sollen Mut und Hoffnung bekommen.“ Er sehe es als seine Aufgabe als Künstler an, „das, was nicht da ist, anzumahnen“, erklärte der 63-jährige Komponist und Pianist.

Um die Botschaft vom Frieden in der Welt auch aktiv zu unterstützen, spendeten die Chorsängerinnen und -sänger sowie Zuschauerinnen und Zuschauer am vergangenen Samstag für ein Projekt von Brot für die Welt, das unter anderem Kindern aus der Ukraine eine Auszeit vom Krieg ermöglicht. Insgesamt 12.009,10 Euro kamen so zusammen.

Die Tour geht weiter

In diesem Jahr ist das Chormusical noch in der Westfalenhalle Dortmund (28.12.) und der SAP Arena Mannheim (29.12.) live zu erleben. Im nächsten Jahr laden die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Braunschweig und die Stiftung Creative Kirche in die Volkswagen Halle Braunschweig ein. Für die Aufführung am Samstag, 21.12.2025 werden ab sofort Sängerinnen und Sänger aus der Löwenstadt und der Region gesucht.

Nach „Die Zehn Gebote“ (2010) und „Luther“ (2016) ist „Bethlehem“ das dritte große christliche Musical des Komponisten Dieter Falk und des Autors Michael Kunze.