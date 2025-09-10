Jeden Tag teilen Menschen in unserem Gebetsportal Amen.de ihre Sorgen. Magst du ihnen Hoffnung schenken? Dann komm in unser Gebetsteam!

Bei Amen.de, unserer „Schwesterplattform“, kannst du deine Sorgen Menschen anvertrauen, die dafür zu Gott beten – anonym und doch persönlich. Seit dem Start 2013 wurden dort bereits über 120.000 Gebetsanliegen geteilt. Jeden Tag erleben wir: Gebet hilft – und verändert Leben.

Sylvie hat uns geschrieben:

„Vielen lieben Dank an alle, die für mich gebetet haben und beten. Das bedeutet mir sehr viel!“

Und Barbara:

„Herzlichen Dank fürs Beten. Es geht mir bedeutend besser!“

Im Januar hatten wir uns das Ziel gesetzt, in diesem Jahr 555 neue Beterinnen und Beter für Amen.de zu gewinnen. 357 Neuanmeldungen haben wir schon – das ist großartig! Schaffen wir gemeinsam die 555?

