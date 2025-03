Oscar-Preisträger Denzel Washington ist jetzt Pastor

Schauspieler Denzel Washington bekennt sich seit vielen Jahren zum christlichen Glauben. Kurz vor seinem 70. Geburtstag ließ er sich taufen und wurde anschließend zum Laienpastor ordiniert.

Vor Kurzem sprach der zweifache Oscar-Preisträger im Interview mit domradio.de über seine Taufe und seine Beauftragung als Laienpastor. Auf dem Instagram-Account von Denzel Washington wurden am 24. Dezember 2024 Fotos von seiner Taufe veröffentlicht und berichtet, dass der Schauspieler folgende Überzeugung mitteilte:

„Es wird in dieser Stadt nicht darüber gesprochen, aber das bedeutet nicht, dass die Leute in Hollywood nicht glauben“.

Gegenüber domradio.de erklärte Denzel Washington aktuell zu den Beweggründen seiner Taufe:

„Der Glaube ist für mich das Wichtigste. Er ist der Mittelpunkt meines Lebens. Er hält mich demütig und dankbar. Er lässt mich erkennen, wie gesegnet ich durch Gottes Gnade bin.“

Denzels Frau, Pauletta Washington, mit der er seit 41 Jahren verheiratet ist, zeigte sich glücklich über den Schritt ihres Mannes. Dazu sagte sie. „Du bist das Oberhaupt unseres Hauses und bist ein großartiges Vorbild für unsere Kinder.“

Der Hollywood-Star äußerte mit Verweis auf die Bibel die Gewissheit, dass er nicht allein durch eigene Leistung seinen Weg im Leben machte. Dazu betonte der vielfach ausgezeichnete Schauspieler:

„Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und dafür bin ich dankbar.“

Orientierung im Leben findet Washington im Gebet und in den Worten der Bibel, in der er jeden Morgen nach dem Aufstehen lese und dabei die Stille genieße. Der Schauspieler schilderte weiter, dass ihn die Verbindung zu Gott im Leben in der Spur hält, Orientierung im Umgang mit Schuld gibt und ihn auch zur Wohltätigkeit motiviert.

Bereits vor einigen Jahren sagte Denzel Washington bei seiner Eröffnungsrede an der Dillard University den Hochschulabsolventen, dass sie bei allem, was sie tun, Gott an erste Stelle setzen sollen.

Anbei der Clip zu dieser Rede des Oscar-prämierten Schauspielers, der bereits über 37,5 Millionen Mal aufgerufen wurde:

Quellen: domradio.de, promisglauben.de, instagram.com