WM-Triumph: Torschütze Ferran Torres dankt Gott

Nach dem 1:0-Finalisieg gegen Argentinien richtete Torschütze Ferran Torres seinen Dank an Gott. Dieser gebe ihm Kraft, immer weiterzumachen.

Am Sonntag gewann Spanien das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey. Matchwinner war Ferran Torres, der in der Verlängerung den Siegtreffer zum 1:0 für Spanien erzielte. Im Interview nach dem Spiel richtete er wie auch sein Trainer Luis del la Fuente seinen Dank an Gott.

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Bereits vor der WM ließ Ferran Torres wissen, dass er ein Kreuz und ein Bild der Jungfrau Maria bei sich trägt (PromisGlauben berichtete). Im TV-Interview nach dem Sieg des WM-Titels sprach der Stürmer, der während des Turniers die Joker-Rolle innehat und dabei kein Tor erzielte, über seinen Umgang mit kritischen Stimmen. Dazu erklärte der 26-Jährige:

„Ich wurde während der WM stark kritisiert. Ich danke Gott, dass er mir die Kraft gibt, immer weiterzumachen.“

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Auch sein Trainer Luis de la Fuente richtete unmittelbar nach dem WM-Triumph seine ersten Worte an Gott, indem er betonte:

„Ich danke Gott.“

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Diesen Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmigung von PromisGlauben veröffentlicht. Die ehrenamtliche Initiative möchte über Statements von prominenten Persönlichkeiten den Dialog über den christlichen Glauben und die damit verbundenen Werte anregen. Initiator des Projekts, das 2011 startete, ist Markus Kosian.

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