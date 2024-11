RTL verzichtet 2025 auf „Die Passion“

Im kommenden Jahr wird es bei RTL keine Neuauflage des TV-Events „Die Passion“ geben. Komplett vom Tisch ist das Projekt nicht.

«Es stand früh fest und war immer klar, dass ein so aufwändiges Live-Musik-Event nicht jährlich stattfinden muss, aber durchaus in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehren kann», teilte eine Sprecherin des Senders am Donnerstag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Zunächst berichtete die «Süddeutsche Zeitung».

In Kassel hatte RTL dieses Jahr zum zweiten Mal kurz vor Ostern eine moderne Version der Leidensgeschichte von Jesus Christus mit deutschen Popsongs und Prominenten inszeniert und live übertragen.

Das Musikevent erreichte Angaben des Senders zufolge insgesamt 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 10,4 Prozent entsprach.

Bereits vor zwei Jahren hatte RTL «Die Passion» live in Essen aufgeführt. Die Essener Inszenierung verfolgten 2,91 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, der Marktanteil betrug 11,1 Prozent. Rund 8.000 Menschen waren in Kassel, etwa 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer live in Essen vor Ort.