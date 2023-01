Schweiz: Ärztin heilt Patienten mit geheimen Segenssprüchen

Das Heilungsgebet steht auf der Unesco-Liste der lebendigen Schweizer Traditionen. Auch Krankenhäuser arbeiten mit Gebetsheilern zusammen.

Die Schweizer Zeitung „SonntagsBlick“ zeigt in einem Artikel, wie tief das sogenannte „secret“ (Geheimnis) in der Kultur der Romandie [französischsprachige Schweiz; Anm. d. Red.] verankert ist. Dort bieten „Faiseurs de secret“, Gebetsheilerinnen und Gebetsheiler, ihre Dienste an – auch über Telefon. Gratis. Die Tradition verbietet Honorare. Der SonntagsBlick hat bei 30 Heiltätigen nachgefragt. Seit der Pandemie erhielten sie deutlich mehr Anrufe. Teilweise bis zu 40 pro Tag.

Niemand wisse, woraus das „Geheimnis“ bestehe, schreibt die Zeitung. Es dürfe nur auf Vertrauensbasis weitergegeben werden. Vermutlich handle es sich um eine kurze Segensformel. Häufig richten die Gebete sich an einen Heiligen. Sogar Krankenhäuser halten laut SonntagsBlick für Patientinnen und Patienten Telefonnummern von Heiltätigen bereit. Das Lausanner Universitätsspital CHUV bestätigte, für spezielle Fälle Gebetsheilerinnen und Gebetsheiler aufzubieten.

Die Assistenzärztin Florence Sierro-Müller aus dem Spital Wallis in Sitten wendet auf Wunsch auch Heilsprüche an. Sie sieht das Gebetsheilen als Ergänzung, da die Schulmedizin nicht auf alle Fragen eine Antwort habe. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit gibt es nicht. Möglicherweise handelt es sich um einen Placeboeffekt. [Ein Placebo ist ein Arzneimittel ohne Wirkstoff. Placeboeffekte sind positive Veränderungen des Gesundheitszustandes, die durch eine Behandlung mit Placebo hervorgerufen werden; Anm. d. Red.]

Link: „Sie betet für ihre Patienten“ (SonntagsBlick)