Sich von der Leidenschaft Gottes anstecken lassen

Leidenschaftlich von Gottes Liebe erzählen – welcher Christ möchte das nicht? Drei Geschenke Gottes können dabei helfen.

Von Dirk Ahrendt

Ich bin vergesslich und das nervt mich. Oft frage ich meine Frau, ob sie mein Portemonnaie, meine Brille oder Hausschuhe gesehen hat. Mittlerweile vergesse ich auch schon mal Namen, was mich noch viel mehr nervt, weil ich hin und wieder während des Gesprächs im Hinterkopf überlege, wie diejenige Person heißt, die mir da gerade gegenübersteht.

Geistlich vergessen geworden?

Ich erinnere mich auch an Phasen, da habe ich Gottes Liebe vergessen. Mir sind solche Erfahrungen nicht fern, die Gründe vielschichtig. Anders als der Psalmbeter rufe ich nicht, „Herr, warum hast du mich vergessen?“ (Psalm 13,1; 42,10). Vielmehr musste ich bekennen: „Vater, ich habe dich vergessen.“

Wenn ich mir ansehe, wie Jesus die Leute geliebt und was er alles eingesetzt hat, damit sie erleben und begreifen, wie tief seine Liebe geht, dann bin ich fasziniert. Gott hat uns so viel geschenkt, hat uns so viel gegeben, hat uns das Beste, was er hat, nicht vorenthalten – seine Liebe in Jesus Christus.

Gottes Geschenke wahrnehmen

Über die Jahre habe ich gelernt, mir immer mehr und immer wieder seine Geschenke anzuschauen und sie in mir wirken zu lassen. Ich spüre die Liebe Gottes in mir, ich mache sie mir nicht nur gedanklich bewusst, sondern sie geht viel tiefer. Im Kontakt mit ihm werde ich von Gottes Liebe bewegt, inspiriert und getragen.

Drei Geschenke sind es im Besonderen, die ich fast täglich feiere:

Ich habe einen Vater im Himmel, der mich unvoreingenommen liebt, ich bin sein Kind: „Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden.“ (Johannes 1,12 | GNB). Außerdem weiß ich, dass ich erlöst bin und mir vergeben ist: „Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben.“ (Kolosser 1,14 | HfA). Und zuletzt, dass ich in Gottes Augen sehr bedeutungsvoll bin. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat.“ (Johannes 15,16 | GNB).

Menschen zu Gott hinlieben

Das alles und noch viel mehr können wir sehen, wenn wir uns die Begegnungen von Jesus mit den Menschen anschauen. Und wir können es selbst erleben. Diese Begegnungen, in denen er voller Liebe und Hilfsbereitschaft den Leuten begegnet und sie mit Haut und Haaren in den Himmel lieben will. Denn das ist sein Wille, auch heute noch: Menschen zu Gott hinzulieben.

Ich bin ein geliebtes Kind Gottes.

Das lässt mich nicht kalt, das löst in mir große Entlastung aus, Freude und Motivation. Es liegt nicht an mir, nicht ich muss ackern, liebenswert sein oder mir krampfhaft alles merken. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich wünsche mir, dass andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das ebenfalls erleben. Dass sie meine drei Lieblingspräsente entgegennehmen und die vielen anderen auch, die Gott freigiebig verschenkt. Dass sie glauben, das wünsche ich mir.

Gottes Leidenschaft ist ansteckend

Seine Gnade ist so unvorstellbar groß, so weit außerhalb unserer Vorstellungskraft. Gott hat sich selbst hingegeben, er hat alles aufgegeben. Für mich, für uns, für alle. Das ist so unglaublich großartig, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Das motiviert mich, diese Erfahrung auch an andere weiterzugeben.

Wenn ich einen Wunsch freihätte, dann wäre es, dass wir wieder (neu) angesteckt werden von der Leidenschaft Gottes. Ich wünsche mir, leidenschaftlich zu sein für ihn, um daraus leidenschaftlich zu sein für Andere.

Dirk Ahrendt ist Leiter des FeG Praxisinstituts Evangelisation.

Fragen zum Weiterdenken:

persönlich | in der Gemeindegruppe

1. Welche Geschenke Gottes sind Ihnen/Euch die wichtigsten? Versucht, sie durch Verse oder Geschichten aus der Bibel zu untermauern.

2. Zählt Beispiele von „Geistlicher Demenz“ in Eurem Leben oder Eurer Gemeinde auf.

3. Lest gemeinsam Matthäus 9,35-38: Warum war Jesus so angerührt von dem Zustand der Menschen um ihn herum? Welche Konsequenzen zieht er daraus (Kapitel 10)?

4. Wie bekommen wir persönlich und als Gemeinde die Herzenshaltung Jesu? Tauscht Euch darüber aus. Sammelt Ideen und formuliert drei konkrete Schritte.

5. Tägliches Gebet: „Jesus, lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst!“