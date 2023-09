SPRING 2024 – Ein Festival für das „nächste Level“

Im April 2024 geht das Ferienfestival SPRING in die nächste Runde. Das Motto erinnert an ein Computerspiel: „Next Level“.

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) lädt in der Woche nach Ostern vom 1. bis 6. April 2024 zum nächsten Spring-Ferienfestival in Willingen ein und erwartet dazu gut 3.000 Besucherinnen und Besucher. Aus rund 600 verschiedenen Angeboten können sich die Teilnehmenden ihr individuelles Festival-Programm zusammenstellen. Die Allianz will den Teilnehmenden laut Pressemitteilung „eine Zeit voller Impulse, Ermutigung, Erfrischung, Begegnung und Spaß ermöglichen“ und die „Familie Gottes“ zusammenkommen lassen.

Zu den Referentinnen in Willingen zählen die Theologieprofessorin Mihamm Kim-Rauchholz und die Theologin Daniela Mailänder („Fresh X-Referentin CVJM Bayern“). Weitere Impulse kommen von der Unternehmensberaterin Anna Hoffmeister und Fadi Krikor (Gründer des Hilfswerks Father’s House for all Nations – FHN).

Zum Motto des Ferienfestivals heißt es auf der Homepage: „Wir verändern uns, entwickeln uns und wechseln von einem Level ins andere. Von wenig zu viel – manchmal aber auch von viel zu wenig. Von einsam zu gemeinsam – manchmal aber auch von gemeinsam zu einsam. Wie können wir lernen, das jeweils nächste Level mit Gott zu leben?“ Auch bei Gott gebe es ein „Next Level“: Er wurde Mensch und erniedrigte sich selbst (Philipper 2,6), kam also auf „unser Level, um uns zu retten.“

Eingeladen zum Festival sind laut Veranstalter alle vom „Baby bis Oma, Glaubenseinsteiger bis Langzeitchrist, evangelisch bis unentschlossen, alleinerziehend bis Patchwork-Familie …“. Bis zum 31. Oktober gilt ein Frühbucherrabatt.

