Taufpate sein: „Das geht weit über Geschenke hinaus“

Zum Geburtstag gibt es Geschenke, sonst hört man vom Patenonkel nichts?! Das sei nicht Sinn des Patenamts, erklärt Pfarrer Michael Mohr.

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland nach Angaben der EKD rund 146.000 Kinder evangelisch getauft. Alle Täuflinge haben in der Regel ein oder zwei Taufpaten. Was ist aus kirchlicher Sicht eigentlich deren Aufgabe? Uta Vorbrodt befragte dazu für die katholische Nachrichtenplattform Domradio.de den katholischen Pfarrer Michael Mohr aus Solingen.

Mohr betonte, dass die Aufgaben eines Taufpaten „weit über Geschenke abliefern“ hinausgehen würden. „Sie sind dazu da, die Eltern dabei zu unterstützen, die Täuflinge im Glauben zu erziehen, […] Wegbegleiter auf dem Glaubensweg des Patenkindes zu sein.“ Realistisch betrachtet müsse man allerdings akzeptieren, dass dies nicht die oberste Priorität bei allen Paten habe.

Trotzdem hält Mohr nicht viel davon, auf das Patenamt zu verzichten, so wie eine Diözese auf Sizilien dies angekündigt hat. Es sei doch „eine Chance“, beim Patenonkel oder der Patentante die Freude am Glauben wieder zu wecken.

Link: „Das geht weit über Geschenke abliefern hinaus“ (Domradio.de)