Theologin: 5 Anzeichen, warum eine Erweckung in Europa bevorsteht

Die Mitgliederzahlen der Kirchen in Europa sinken seit Jahren. Die Theologin Sarah Breuel sieht aber Grund zur Hoffnung.

Nicht nur die Kirchen in Deutschland verlieren Mitglieder. In England und Wales sieht es ähnlich aus. Europa gilt als säkularisiert und „verlorener Kontinent“, schreibt Sarah Breuel, Leiterin der Evangelisationskonferenz Revive Europe, in einem Artikel für die US-amerikanische Nachrichtenseite Christianity Today. Sie sieht jedoch fünf Hoffnungszeichen.

Migranten aus Lateinamerika, China oder Afrika sorgen laut Breuel für eine Vielzahl an Gemeindegründungen. Auch europäische Organisationen wie M4 Europe, City to City oder die Greater Europe Mission würden dieses Thema vorantreiben. Daneben sei die Gebetshausbewegung auf dem Vormarsch. 22.000 Gebetsräume in 78 Nationen, vor allem in Europa. Außerdem habe die christliche Einheit zugenommen, auch durch den Ukraine-Krieg.

Hoffnung gibt Breuel die nächste Generation an Christinnen und Christen. Beim Christival kamen nach Eigenangaben 13.000 Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. „Europa ist bereit für eine Erweckung“, zitiert Breuel Conni Duarte, den Generalsekretär der Europäischen Evangelischen Allianz.

Link: „5 Signs of Christian Revival in Europe“ (Christianity Today; Englisch)