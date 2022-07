Warum gibt es so viel Leid?

Die Kollegin von Tabea Lanz stirbt viel zu jung. Tabea sucht nach einer Erklärung für das Leid – und findet stattdessen Trost bei Gott.

Was soll das? Meine Kollegin war gerade erst volljährig geworden. Sie schwebte auf Wolke sieben und hatte große Pläne. Dann der katastrophale Unfall. Sie starb. Viel zu früh. Alle Träume zerplatzten.

Schreibt Paulus nicht, dass bei Jesus-Nachfolgerinnen und -Nachfolgern alles zum Guten führt (Römer 8,28)? Tausend Fragezeichen und Anfragen an Gott türmten sich in meinem Kopf. Was genau sollte gut am Tod meiner Freundin sein?

Hiob, Paulus und Jesus – alle drei leiden

Wer die Bibel genauer unter die Lupe nimmt, merkt, dass sich das Thema Leid wie ein fetter schwarzer Faden durch die Seiten zieht.

Hiob verlor alles: Kinder, Frau, Reichtum und seine Gesundheit. Übrig blieben ihm nur drei besserwisserische Freunde, die ihm gewaltig auf die Nerven gingen, weil sie Erklärungen für sein Leid suchten. Doch es blieb ein Rätsel, wieso er so viel Verlust ertragen musste.

Paulus wurde verprügelt, gesteinigt, kam ins Gefängnis und landete als Schiffbrüchiger in Malta. Doch Paulus konnte auch Gutes in seinem Leiden entdecken. Er schreibt, dass sein Gefängnisaufenthalt dazu führte, dass noch mehr Menschen von der guten Botschaft hörten (Philipper 1,12).

Und selbst Jesus, der völlig schuldlos war, litt unvorstellbar. Schon als Baby musste er fliehen, seine eigene Familie lehnte ihn ab und in seiner schwersten Stunde wurde er von seinen engsten Freunden verlassen. Als er verachtet und verspottet qualvoll am Kreuz starb, schrie er: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46)

Das macht das Christentum absolut einzigartig. Keine andere Religion redet von einem Gott, der selbst Mensch wurde und deshalb mitfühlen und mitleiden kann. Jesus kann unser Leid verstehen, weil er selbst das Schlimmste durchgemacht hat.

Leid nicht erklärbar

Leid führt uns schmerzhaft vor Augen, dass es Dinge gibt, die wir nicht im Griff haben. Jesus hat seinen Jüngern allerdings auch nie ein Ponyhof-Leben versprochen, sondern eher das Gegenteil (siehe Matthäus 16,24). Doch wir haben die sichere Zuversicht, dass Gott mit uns durch jedes noch so dunkle Tal geht (Psalm 23,4).

Außerdem hat uns Gott die Kirche als eine Art Reisebegleitung geschenkt. Die Gemeinschaft von Christinnen und Christen – eine geistliche Familie, die zusammen durch dick und dünn geht. Es gibt keine abschließende Erklärung für Leid.

Doch nur, weil ich keine Erklärung sehe, heißt das nicht, dass es keine gibt. Was wir aber wissen, ist, dass wir nicht leiden, weil Gott uns nicht liebt oder weil wir ihm egal sind. Denn der Kreuzestod von Jesus ist der absolute Liebesbeweis!

Zudem haben wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, eine riesige Hoffnung. Gott ist bei uns im Leid. Und: Wir müssen unser Glück nicht auf der Erde finden, denn ein Ende ist in Sicht. Im Himmel wird es kein Leid, keine Schmerzen und keinen Tod mehr geben (Offenbarung 21,4).

Tabea Lanz studiert leidenschaftlich Theologie in Basel und bringt ihr kleines Alltagsleid gerne in Gedichten zum Ausdruck. Begeistert und inspiriert ist sie dabei vom Buch der Psalmen: ein Buch voller Gebete für alle Lebenslagen.