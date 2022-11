Weniger ist mehr – auch für Christen?

„Entrümpel dein Leben“ – Der Minimalismus, ein einfacher Lebensstil, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Autorin Kerstin Wendel erzählt im Interview, wo es für sie biblische Anknüpfungspunkte gibt und warum „weniger“ tatsächlich „mehr“ sein kann.

Kerstin, wann in deinem Leben hast du dich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt – und warum?

Kerstin Wendel: Vor ungefähr 20, Jahren, als unsere Kinder klein waren. Wir lebten damals als Pastorenfamilie, mit allen Vor- und Nachteilen. Tatsächlich war es so, dass unsere Kinder mit Geschenken regelrecht überschüttet wurden. Das nahm solche Ausmaße an, dass es selbst unseren Kindern zu viel wurde! Wir fühlten uns erschlagen.

Parallel dazu war ich jahrelang schmerzkrank. Ich muss an das Thema ran, um in meinem Alltag klarzukommen.

Spielte dein Glaube bei der Auseinandersetzung damit eine Rolle?

Es gab zunächst einen ganz zarten christlichen Einschlag – bei meiner Schmerzproblematik. Ich musste und durfte lernen: Gott fordert nicht alles von mir. Ich darf zu meinen Grenzen stehen, wenn der Körper nicht mehr hergibt. Später habe ich mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt. Angefangen habe ich mit der Frage: Sagt die Bibel etwas dazu? Das Leben Jesu habe ich regelrecht abgegrast und diverse Jesus-Biografien gelesen. Ich wollte wissen: Gibt es da auch ein „weniger“? „? Ein „Teilen und Verschenken“? Ein „Grenzen setzen“? Eine andere Zielrichtung fürs Leben?

Und was war deine Erkenntnis?

Beispielsweise diese: Jesus hätte mehr machen können. Er hatte nur ungefähr drei Jahre Wirkungszeit, ein begrenztes Umfeld und eine begrenzte Zahl an Menschen um sich herum. Grenzen in vielen Bereichen. Dem hat er sich willig gestellt. Tatsächlich hat er seinen Leuten regelmäßig Pausen verordnet, wie die Bibel berichtet. Er hat sie angeleitet, Grenzen zu setzen.

Gehen wir vom „weniger“ zum „mehr“. Worin besteht das?

Verzicht wird oft negativ wahrgenommen. So sind wir geprägt. Diese Verlustgefühle kenne ich auch. Das „mehr“ kann man nur entdecken, wenn man sich auf den Weg macht. Das bekomme ich erst im Erleben, in der Veränderung. Mehr Ruhe, mehr Sinn, den Blick für das Wesentliche. Um ein reiches Leben zu führen, müssen wir Platz in Herz und Leben schaffen. Ich habe für mich vier Punkte formuliert, die das „mehr“ ausmachen: Genussfähigkeit, Großzügigkeit, Achtsamkeit und mehr Fokus im Glauben. Das Reduzieren kann also auch zu einer intensiveren Gottesbeziehung führen. Ablenkung lässt uns dagegen manchmal untergehen. Sie verstopft zum Beispiel unsere Kanäle zu Jesus hin.

Wie fällt deine persönliche Bilanz aus? Wie geht es dir?

Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen auf meinem Weg. Aber es bleibt ein Ringen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ein „weniger“ zu leben. Von alleine ergibt sich da gar nichts. Aber bewusste Entscheidungen helfen, um ein innerlich reiches Leben zu führen.

Danke für das Gespräch!