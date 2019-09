Das Freie Evangelische Limbacher Schulzentrum (FELS) hat jetzt in Limbach-Oberfrohna seine Pforten geöffnet. Die staatlich genehmigte Ersatzschule vereinigt Oberschule und Gymnasium. Neben dem Lehrstoff spielt der Glaube dort eine essentielle Rolle. Das Zentrum bekennt sich zur Glaubensbasis der Evangelischen Allianz und dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Morgens gebe es einen kurzen Impuls mit einem Bibelwort, einem Gebet oder einer Geschichte, sagte der stellvertretende Schulleiter Markus Walter gegenüber Hitradio RTL Sachsen. Aber auch im Schulalltag, in den Pausen oder bei der Problembewältigung zähle das christliche Fundament. Allerdings müssten die Schüler sich nicht zwingend selbst als Christ bezeichnen, heißt es auf der Internetseite der Schule. Auch bestehe kein Druck sich zu bekehren. Nach Angaben der Freien Presse startet die Schule mit 35 Fünftklässlern. Das FELS mache die Schullandschaft in Limbach-Oberfrohna „vielfältiger“, heißt es in dem Blatt.