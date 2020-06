„Kirche kann auch digital. Nicht perfekt, nicht allumfassend, aber es gibt echte Gottesdienste, echte Begegnung und echten Glauben“, schreibt Tobias Faix, Professor an der CVHM-Hochschule in Kassel. Es gebe Bedenken, dass Kirche nach Corona in alte Muster zurückfalle. Faix glaubt: „Nichts wird wieder normal und genau darin liegt für Kirche die Chance.“ Zur Zukunftsdiskussion der digitalen Kirche hat er 10 Thesen und Fragen.