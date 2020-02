Werbung

Gut 15 Monate vor Beginn des 3. Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt am Main im Mai 2021 ist jetzt die Bewerbungsphase für Programmbeiträge gestartet. Insgesamt sind rund 2.000 Einzelveranstaltungen geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Vier Themenbereiche sollen im Fokus stehen: „Glaube, Spiritualität, Kirche“, „Lebensräume, Lebenswelten, Zusammenleben“, „Schöpfung, Frieden, Weltgemeinschaft“ und „Herrschaft, Macht, Verantwortung“. Das biblische Leitwort lautet „schaut hin“ (Mk. 6,38). Auf dieser Webseite können sich Interessierte als Mitwirkende bewerben.

In dieser Woche wurde auch die Geschäftsstelle des Kirchentags am Danziger Platz beim Ostbahnhof eröffnet. „Wir freuen uns sehr auf die Vernetzung mit der Stadtgesellschaft“, erklärte Bettina Limperg, Präsidentin des Kirchentages. Bürgermeister Uwe Becker sprach die Hoffnung aus, „dass starke ökumenische Signale von Frankfurt ausgehen, um zeigen zu können, wie gerade in einer solch bunten und vielfältigen Stadt Ökumene gelebt werden kann.“

Das Finanzvolumen der Großveranstaltung werde sich am 2. Ökumenischen Kirchentag 2010 in München orientieren, sagte Vorstandsmitglied Stephan Menzel. Es werde inflationsbedingt über den 24 Millionen Euro liegen, die in München veranschlagt wurden. Die gastgebenden Kirchen, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie das katholische Bistum Limburg, steuerten neun Millionen Euro bei. 4,9 Millionen Euro kämen von der Stadt Frankfurt in Geld- und Sachleistungen sowie 4 Millionen Euro vom Land Hessen. Der Kirchentag erhoffe auch einen Zuschuss des Bundes, von Wohlfahrtsverbänden und Unternehmen. Die günstigste Dauerkarte werde 26 Euro kosten.

