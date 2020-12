Der Ökumenische Kirchentag (ÖKT) 2021 in Frankfurt am Main wird angesichts von Corona deutlich anders aussehen als zunächst geplant. Auch eine Absage ist nicht ausgeschlossen.

Nach Worten von Julia Helmke, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, hatte das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt Anfang November „erhebliche Anfragen an das Gesamtveranstaltungskonzept“ formuliert. Es sei deutlich, dass analoge Großveranstaltungen im nächsten Jahr in Frankfurt zunächst nicht möglich sein werden. Auf allen Ebenen werde deshalb derzeit „gründlich und ernsthaft, mit Kreativität und Mut, aber auch nüchtern, realistisch und mit Demut“ geprüft, was die Corona-Pandemie für den ökumenischen Kirchentag bedeutet, sagte sie am Wochenende. So werde nun unter anderem der Anmeldebeginn verschoben und das Einladungsverfahren ausgesetzt.

Absage nicht ausgeschlossen

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, kündigte ein drittes Konzept für den Ökumenischen Kirchentag an, das nach der zunächst vorgesehenen Reduktion der Planungen für über 100.000 Gäste auf 30.000 Teilnehmende entwickelt werde. Bereits jetzt habe der Kirchentag aber etwa durch die enge Zusammenarbeit mit dem Bistum Limburg ökumenische Akzente setzen können. Jung schloss gleichzeitig nicht aus, dass die Veranstaltung auch noch abgesagt werden könnte. Dies werde letztlich aber das Präsidium nach der Vorlage eines neuen Konzeptes zu entscheiden haben.

Jung verteidigte zugleich die Entscheidung, am Ökumenischen Kirchentag weiter festzuhalten. Im Frühherbst sei ein von der Teilnehmendenzahl her reduzierter Kirchentag möglich erschienen. Nach Worten Jungs sei es wichtig, nun „den Kirchentag neu durchzubuchstabieren“. Es müsse dabei aber auch bewertet werden, was mit einem reduzierten Ökumenischen Kirchentag erreicht werden könne. Jung sei sich sicher, dass es auch mit digitalen, partizipatorischen und dezentralen Formaten möglich sei, den Themen der Zeit ein öffentliches Forum zu geben. Klar ist, dass es dass es bei dem ÖKT im kommenden Jahr weder einen „Abend der Begegnung“ mit zehntausenden Teilnehmenden in Frankfurts Innenstadt noch Gemeinschaftsquartiere für Gäste geben wird.erläuterte,

Der 3. Ökumenische Kirchentag soll vom 12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main stattfinden. Er wird veranstaltet vom Deutschen Evangelischen Kirchentag und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Einladende Kirchen sind die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sowie das Bistum Limburg.