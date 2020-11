Ein halbes Jahr vor dem 3. Ökumenischen Kirchentag steht eine Absage des Christentreffens im Raum. Die Stadt Frankfurt am Main legt das angesichts der aktuellen Corona-Lage nahe, die Organisatoren betonen: „Noch ist nichts entschieden.“

Werbung

Von Karsten Frerichs (epd)

Der 3. Ökumenische Kirchentag steht auf der Kippe. In den nächsten Tagen beraten die Organisatoren mit der Stadt Frankfurt am Main, ob das für Mai 2021 geplante Christentreffen trotz Corona-Pandemie stattfinden kann. Der für Kirchen zuständige städtische Dezernent Uwe Becker macht wenig Hoffnungen. Die Veranstalter indes betonen: „Noch ist nichts entschieden.“

Bürgermeister Becker hatte zuvor der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch) gesagt, bei aller Freude über dieses Fest des Glaubens und des Miteinanders stelle sich die Frage, ob eine solche Großveranstaltung mit 30.000 oder mehr Teilnehmern in Zeiten von Corona zu verantworten sei. Die endgültige Entscheidung werde allerdings erst in den nächsten Tagen in Gesprächen zwischen der Stadt und Spitzenvertretern der evangelischen und katholischen Kirche getroffen. Beckers Sprecherin Wiebke Reimann sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Es ist eine superschwierige Situation.“

Werbung

Kirchentagssprecher Mario Zeißig erklärte: „Wir verstehen die schwierige Situation der Stadt Frankfurt.“ Auch die Veranstalter Deutscher Evangelischer Kirchentag und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken würden seit geraumer Zeit alle Möglichkeiten prüfen. In den nächsten Tagen würden die Verantwortlichen mit der Stadt sprechen. Die Präsidenten des Kirchentages, Bettina Limperg und Thomas Sternberg, würden darüber hinaus zeitnah mit den Leitungsgremien beraten.

Schnelle Absage als einziger Ausweg?

Der Ökumenische Kirchentag ist für den 12. bis 16. Mai nächsten Jahres in Frankfurt geplant. Erst vor zwei Monaten hatten die Organisatoren entschieden, dass wegen der Corona-Pandemie die Teilnehmerzahl auf 30.000 Menschen beschränkt werden soll. Nun lässt die aktuelle Corona-Lage alle Pläne obsolet erscheinen, bei denen unter anderem auf weniger Veranstaltungen, Corona-Schnelltests, den Verzicht auf Privatunterkünfte sowie Zugangsbegrenzungen und hybride Veranstaltungen mit Übertragungen ins Internet gesetzt worden war. Um weitere Kosten zu vermeiden, könnte eine Absage ein halbes Jahr vor dem Termin der einzige Ausweg sein.

Eine Verschiebung innerhalb des Jahres 2021, so hieß es bereits, sei aufgrund der anderweitig gebuchten Messehallen in Frankfurt nicht möglich. Somit dürfte zunächst ungewiss bleiben, wann der nächste gemeinsame Kirchentag von Katholiken und Protestanten stattfinden kann. Im Jahr 2022 soll Ende Mai ein Katholikentag in Stuttgart gefeiert werden. Für 2023 lädt der Deutsche Evangelische Kirchentag Anfang Juni nach Nürnberg ein.

Am ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 hatten mehr als 200.000 Menschen teilgenommen, beim zweiten in München 2010 waren es mehr als 130.000.

Update (11.11.):

Die Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags haben wie folgt Stellung zu dem Bericht in der FAZ Stellung genommen:

„Wir verstehen die schwierige Situation der Stadt Frankfurt. Auch die Veranstalter Deutscher Evangelischer Kirchentag und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken prüfen seit geraumer Zeit alle Möglichkeiten. Wie in der F.A.Z berichtet, werden wir in den nächsten Tagen mit den Verantwortlichen der Stadt sprechen. Die Präsidenten des ÖKT werden darüber hinaus mit den Leitungsgremien zeitnah beraten. Noch ist nichts entschieden.“