Okko Herlyn: Was ist eigentlich evangelisch?

In seinem Buch „Was ist eigentlich evangelisch?“ zeichnet der Theologe und Kabbarettist ein Bild der evangelischen Kirche mit all ihren Facetten. Hierbei betrachtet er weit mehr als nur Unterschiede zwischen katholischen und protestantischen Liturgien. Herlyn greift nach Bildern aus der Lutherzeit, verbindet diese mit seinen eigenen Erlebnissen. Dadurch lässt er mich als Leser mehr erleben, als eine geschichtliche Zeitreise.

Sehr gelungen sind seine Betrachtungsweisen und seine Fähigkeit Annahmen in Frage zu stellen, seine Bezüge zu Luther und weiteren Reformatoren sowie sein erfrischender Humor. Das Buch ist kurzweilig, da ich mich so gut hinein versetzen kann, als würde er über meine eigenen Erlebnisse in meiner Gemeinde sprechen.

Herlyn schreibt über die Offenheit der evangelischen Kirche, Gottesdienste modern und auch außerhalb von Kirchen zu gestalten. Es gehört zum Wesen dieser Kirche, sich selbst zu überdenken und mit der Zeit zu gehen. Der Aufbruch von vor 500 Jahren trägt auch heute Motivation, unsere Kirchen lebendig und nah am Zeitgeist zu gestalten und dies alles mit dem Symbol der aufgeschlagenen Bibel am Altar. Besonders sie, die aufgeschlagene Bibel, ist für mich ein Fokus, den Herlyn auf das „Was ist eigentliche evangelisch?“ richtet.

Mir gefällt es sehr, wie er aus dem Alten und Neuen Testament die Wurzlen der Reformation zum Vorschein bringt, wie er auch immer wieder den Aufbruch der Reformation in Szene setzt. Im Kapitel „einfach glauben“ erlebe ich ein Stück des Ungerechtigkeitsempfindens Luthers und den Willen die Bibel auszulegen, wie es in ihr geschrieben steht.

Das Buch eigenet sich für jeden, der sein eigenens Bild zum Thema „evangelisch“ schärfen möchte, für Menschen die einen Antrieb zur Neugestaltung ihrer Gottesdienste suchen und genauso für jemanden, der einfach nach einem christlichen Buch für die Urlaubsreise sucht.

Von Frank Hoffmann