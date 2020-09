Oliver Kircher: „Wein – Geschenk Gottes“

Was passiert, wenn ein Pastor auch noch als Sommelier tätig ist? Richtig, er schreibt ein Buch, in dem er beides miteinander verbindet! Biblisch? Auf jeden Fall! Ich denke nur an das erste Wunder, das von Jesus im Johannes-Evangelium beschrieben wird: Keine Krankenheilung, sondern das Wasser-zu-Wein-Wunder bei der Hochzeit zu Kana.

Was sagt die Bibel eigentlich zum Wein? Über 300 Stellen hat Oliver Kircher ausgemacht, wo es um Reben und Wein geht. Der Autor bezeichnet Wein als „Liebeserklärung Gottes an den Menschen.“ Wein sieht er also als Ausdruck von Gottes Schöpferkraft, mitsamt der vielfältigen Geschmacksaromen und letztlich als Geschenk an uns Menschen.

Bis der Wein trinkbar im Glas gereicht wird, ist schon einiges passiert: Ob die Arbeit im Weinberg, das Pflegen der Reben, die Weiterverarbeitung nach der Ernte oder der passende Korkenzieher – Oliver Kirchner gelingt es in diesem Buch, seine Liebe zum Wein mit den biblischen Aussagen über ihn zu kombinieren. Das Bild des Weinstocks (in Johannes 15), das für Jesus steht, die Arbeit an den Reben, um Wildwuchs zu vermeiden – alles zielt auf Wachstum, auf Frucht bringen, auf Schöpferkraft. Das hat mich angesprochen und lässt mich verstehen, wenn der Sommelier und Pastor schreibt: „Essen und Trinken genießt man mit allen Sinnen. Es dient nicht nur der bloßen Nährstoffzuführung.“

Dieses Buch hilft Menschen, auf den Geschmack zu kommen und liefert zudem noch Tipps für unterhaltsame Weinabende. Eine Literaturliste für (künftige) Sommeliers und ein Einsteiger-Glossar mit hilfreichen Erklärungen zu Fachbegriffen wie Böckser, Cuvée und Trester runden das grafisch sehr ansprechende Buch – mit ausdrucksstarken Bildern – ab. Für Freude von Wein und als Geschenk für die Jahreszeit, in der sich wieder die Blätter färben, genau das richtige Mibringsel!

Von Andreas Schmierer



