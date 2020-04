Online-Bibel YouVersion bricht an Ostern Rekorde

Werbung

Die Bibellese-App YouVersion hatte an Ostern so viele Leserinnen und Leser wie nie zuvor. Auch sonst wird das Programm an den Ostertagen besonders häufig genutzt. Nach Angaben der Seite Christianity Today wurden die Zahlen von 2019 in diesem Jahr aber bei Weitem übertroffen: 40,6 Millionen Menschen haben ihren täglichen Leseplan dieses Ostern abgeschlossen, 54 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch wurden in der Osterwoche besonders viele Bibelverse geteilt: 14,1 Millionen Menschen nutzten das Angebot, 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

YouVersion, ein Angebot von Life.Church, gibt es seit 2008. Die App bietet mehr als 2.000 Bibelversionen in über 1.350 Sprachen. (nate)