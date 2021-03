Im Jahr 1994 kam es im zentralafrikanischen Ruanda zu einem Völkermord, bei dem die Weltöffentlichkeit geschlossen wegsah. Hutu-Milizen töteten einen Großteil der in dem Land lebenden Tutsi-Minderheit – und gemäßigte Angehörige ihrer eigenen Ethnie. Über eine Million Menschen fielen den Morden zum Opfer. Die Milizen setzten Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein. Hunderttausende Frauen wurden misshandelt, vergewaltigt und verstümmelt. Tausende von ihnen wurden schwanger und bekamen Kinder. Viele der Mütter sind bis heute psychisch wie physisch traumatisiert.

Fotograf Olaf Heine wollte den betroffenen Müttern und Töchtern ein Gesicht geben und die Stärke dieser Frauen zeigen. 2019 veröffentlichte er sein Fotobuch „Rwandan Daughters“. Dafür erhielt er den Deutschen Fotobuchpreis in Silber. Anschließend wurden die Portraits in verschiedenen Ausstellungen gezeigt. Der Musiker Sting stellte eine neue Version seines Songs „Fragile“ für die Filmdokumentation zur Verfügung.

My friend @OlafHeine has photographed victims of the Rwandan genocide – mostly single mothers bringing up their children in difficult circumstances. I’m honoured to have offered my new “My Songs” version of “Fragile” to Olaf’s accompanying documentary. https://t.co/bnsrXm0dFT pic.twitter.com/oimNpKdtTY

— Sting (@OfficialSting) April 5, 2019