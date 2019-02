Für Martin Wiedmann war es ein ganz besonderer Tag: Er konnte am Mittwoch (20. Februar) Papst Franziskus die erste Ausgabe der limitierten Wiedmann-Bibel ART-Edition überreichen, wie Wiedmann Media berichtet. Das Werk aus den Händen seines Vaters ist die einzige Bibel, die das Alte und Neue Testament in Bildern wiedergibt: „Es war eine überwältigende Begegnung. Ich stand in der Prima Fila [in der ersten Reihe]. So voller Vorfreude war ich noch nie in meinem Leben. Papst Franziskus hat aufmerksam der Geschichte der Wiedmann Bibel zugehört und war ganz begeistert von dem Werk“, erzählt Wiedmann nach seiner Begegnung.

Das Original der Bibel besteht aus 19 Faltbüchern mit einer Gesamtlänge von 1,17 Kilometern. Die 3.333 Bilder hatte Martin Wiedmann auf dem Dachboden der Galerie seines verstorbenen Vaters gefunden. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Fotografen und Gestalter Manfred Rieker brachte er sie in gedruckter Form heraus. Die Goldene Ausgabe der ART-Eidition ist auf 333 Exemplare limitiert, die rote und schwarze Edition auf 3.000. Die Wiedmann Bibel wird mittlerweile in verschiedenen Museen ausgestellt, unter anderem in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, im Bibelmuseum „bibliorama“ in Stuttgart und im Museum of the Bible in Washington D.C.