Patricia Kelly: Der Klang meines Lebens

Die Musik der berühmten Kelly Family klingt uns auch noch nach Jahren in den Ohren: „Sometimes I wish I were an angel…“ Das Lied, zu dem alle Mädels gekreischt haben. Jetzt gibt es eine neu überarbeitete Auflage des Buches von Patricia Kelly. Sie hat zeitweilig die Kelly-Family gemanaget, bis sie allem dem Rücken kehrte. Wir erfahren in ihrer sehr persönlichen Rückschau einiges über ihr Leben, den frühen Tod ihrer Mutter und auf welchem Wege sie ihren jetzigen Mann kennenlernte. Wir lesen von ihren Kampf mit unerklärlichen Rückenschmerzen, der Brustkrebsbehandlung und ihrem tiefen Glauben, der ihr Halt gibt. Wir tauchen in ihr turbulentes Leben ein. Viele farbige Fotos illustrieren ihre Erzählungen und Erinnerungen. Bilder, auf denen sie mit ihrer Familie und Fans zu sehen ist. Alte Aufnahmen ihrer Anfangsjahre mit dem Kelly-Tourbus und später mit Bodyguards.

Es ist einfach schön dieses Buch zu lesen. Wir kommen so dem Menschen hinter den bekannten Liedern näher. Es hilft, manches Lied besser zu verstehen. Wir erfahren, dass das Leben Freude- und Schattenseiten hat, egal ob man Promi oder „Normalo“ ist. Das macht Patricia Kellys Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten so einmalig. Ihre Erinnerungen sind flüssig und gut lesbar geschrieben, allerdings fehlen zwischendurch die verbindenden Elemente.

Am Ende des Buches hat sie eine Zeitschiene der wichtigsten Ereignisse ihres Lebens angehängt. Und vor jedem ihrer (Lebens-)Kapitel steht ein Vers und ein symbolhaftes Herzbild.

Von Bettina Pfründer