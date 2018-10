Die Autoren Patrick Bolle und Andrea Keller hatten eine außergewöhnliche Idee: ein Fundbüro zu eröffnen für vermisste oder gefundene Gefühle, Gedanken, Hoffnungen und Wünsche. Über diese Idee und was sich daraus entwickelt hat, berichten sie in diesem Buch.

Ein knappes Jahr lang war das Fundbüro einen Tag pro Monat in Zürich offen. Gleichzeitig starteten die Autoren eine Webseite mit Onlineformularen, auf welchen die Kunden Fragen beantworten konnten: „Was haben Sie gefunden oder verloren?“ „Wann ist das passiert?“ „Wo ist das passiert?“ Die „Kunden“ kamen und berichteten aus ihrem Leben. Es ging um existenzielle Fragen, um Sinn und Erfahrungen, um die Gesundheit und natürlich auch um Gefühle, die Liebe.

Man liest die originelle und doch gleichzeitig traurige Frage: „Guten Tag, haben Sie die Liebe zu meinem Ehemann gefunden?“ Man liest vom Verlieren oder Finden eines Freundes, von neuen Lebensträumen oder verlorenen Visionen. Menschen berichten vom Verlust ihrer Gesundheit, von verlorener Hoffnung; andere wiederum finden genau diese wieder. Wiederum andere suchen ihre verlorene Zeit, während andere ihre Gelassenheit gefunden haben. Man liest vom verlorenen Glauben an das Gute im Menschen genauso wie von wiedergefundenem Vertrauen ins Leben.

Eine bunte Mischung von außergewöhnlichen Kurzberichten verschiedener Menschen jedes Alters sind im Fundbüro abgegeben worden. Die Autoren ermutigen, unserem Nächsten mehr zuzuhören, achtsamer zu werden, hinzuhören, was der andere zu sagen hat, fühlt, gerade erlebt. Und, sich selbst aufzumachen zum Fundbüro der eigenen Gefühle, Wünsche und Hoffnungen.

Der Gedanke an sich ist gar nicht schlecht, viele Beiträge regen auch zum Nachdenken an. Und doch ist das Buch nicht so tiefgründig, dass es zur Veränderung motiviert. „Guten Tag, haben Sie mein Glück gefunden“ bleibt ein Werk, das man nicht unbedingt gelesen haben muss.

Von Christa Keip

Leseprobe (PDF)