Paul Meier, Frank Minirth, Robert Hemfelt: „Mut zur Liebe“ (Hörbuch)

„Mut zur Liebe“ ist ein Sachbuch zum Thema „Kodependenz“ oder auch „Koabhängigkeit“ genannt. Auf insgesamt 4 CDs mit einer Gesamtlaufzeit von 310 Minuten wird uns dieses Phänomen näher gebracht. Die Definition von Kodependenz wird als „eine Sucht nach Menschen, Verhaltensweisen oder Dingen“ definiert. Es ist der hoffnungslose Versuch, die inneren Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, indem man Menschen, Dinge und Ereignisse in seiner Umgebung kontrolliert. Wir erfahren etwas darüber, wie sie funktioniert und was sie verursacht. Unter den Schlagwörtern: verlorene Kindheit, Formen der Misshandlung, emotionaler Inzest und unerledigte Geschäfte wird der Hörer in unterschiedlichste Symptome und Auswirkungen hineingeführt und kann somit auftretende Emotionen wie falsche Schuldgefühle, Zwang zur Wiederholung der Ursprungsfamilie und destruktive Kreisläufe wie zum Beispiel Sucht ganz neu einordnen. Daraus entwickelt sich natürlich auch schnell die Frage: Gibt es Hilfe?

Ja – dazu wurde dieses Buch geschrieben. Im 10-Schritte- Programm wird ein Weg aufgezeigt, um schädliche Abhängigkeiten zu überwinden und gesunde Beziehungen aufzubauen. In diesem Buch ist u. a. die Rede von sogenannten „Liebestanks“: Wenn wir geboren werden, haben wir erst einmal einen Liebestank, der von den Eltern gefüllt werden sollte. Wenn Eltern allerdings aufgrund ihrer eigenen Erfahrung nur einen halb gefüllten oder leeren Tank haben oder aus anderen Gründen dem Kind nicht viel Liebe vermitteln, dann wird unser Liebestank nur halb gefüllt oder gar leer bleiben. Das wird dazu führen, dass wir mit einem unnatürlich starken Liebeshunger aufwachsen und dadurch in Abhängigkeiten geraten können. Außerdem kann sich ein Empfinden entwickeln, dass irgend etwas fehlt bzw. ein Loch oder Leere in unserem Inneren vorhanden ist. Es ist durchaus möglich, daß wir all dies abnicken und gleichzeitig unfähig sind, unsere eigenen Wahrheiten zu erkennen. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der ähnliche Gedanken oder Probleme in seinem Leben erkennt, sich auf den Weg zu machen, um Hilfe zu erfahren und ein Schritt könnte sein, sich diese wertvollen Ausführungen anzuhören und sich betend darauf einzulassen.

Von Ingrid Bendel