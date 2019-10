Pfarrer aus Toronto leitet in Zukunft Berliner Stadtmission

Das neu gewählte Kuratorium des Vereins der Berliner Stadtmission hat Christian Ceconi als neuen Theologischen Vorstand gewählt. Das teilt der Verein am Dienstag mit. Ceconi ist derzeit Pastor in der Evangelischen Martin Luther Kirche in Toronto. Er gehört nach Angaben der Stadtmission zum Leitungsteam von Fresh Expressions Canada und leitet als Dekan das Central Toronto Ministry Area. Zuvor arbeitete er in Niedersachsen. Seinen Dienst in Berlin wird er ab dem 1. April 2020 antreten. Der bisherige Theologische Vorstand Pfarrer Joachim Lenz beendet seine Tätigkeit Ende des Jahres. Er wird in seine Heimatkirche im Rheinland zurückkehren.