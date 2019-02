Die evangelische Pfarrerin Anna Schimmel geht mit ihrer Gemeinde ungewöhnliche Wege: Am Freitag (8. Februar) veranstaltet sie einen Kneipengottesdienst. Die Badische Zeitung hat sie interviewt.

Für die 38-Jährige ist das Format nicht neu: Bereits in ihrer Probedienstgemeinde hat sie Gottesdienste in einem Lokal ausprobiert. Nun will sie die Idee nach Neuried holen: „Als Studentin habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Kneipe oft hoch philosophische Gespräche geführt werden. Da will ich hin.“

Auch eine klare Botschaft verbindet sie mit dem Gottesdienst in der Bar: „Mensch, du bist jetzt da, also lebe und genieße.“ Man dürfe auch in der Kneipe an Gott denken, sich freuen und ein Bier trinken.

