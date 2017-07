Der emeritierte, philippinische Bischof Fernando Capalla kritisiert laut domradio.de die Verteilung von Bibeln an muslimische Flüchtlinge. Die Aktion in der Stadt Marawi zeuge von einem „fehlenden Respekt“, sagte Capalla am Montag gegenüber dem Nachrichtendienst Ucanews. Es sei noch ungeklärt, wer für die Bibelaktion verantwortlich ist.