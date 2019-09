Mit einer Pilgerwanderung entlang der ehemaligen Grenze wollen mehrere Gruppen des Mauerfalls vor 30 Jahren gedenken. In der Zeit vom 3. Oktober bis zum 9. November wandern zwei Pilgergruppen in Abschnitten aufeinander zu. Sie werden auf dem Brocken zusammentreffen und ein Dankesfest in der Sylvestri Kirche in Wernigerode feiern. Ziel ist es, Gott für das Wunder des Mauerfalls zu danken und für weitere Heilung, Einheit und Erneuerung in Deutschland zu beten.

Organisiert wird das Projekt von verschiedensten Gruppierungen, u. a. Gemeinsam Beten & Bewegen, Jugend mit einer Mission und der Libenzeller Mission. Mehrere Politiker haben für die Pilgerwanderung die Schirmherrschaft übernommen, darunter Markus Söder und Bodo Ramelow. Eine Anmeldung zur Teilnahme auf einer Teilstrecke, wahlweise einen Tag, ein Wochenende oder eine Woche, ist unter www.3-oktober.de möglich.