Für die Schule beten und sich in Gemeinschaft gegenseitig ermutigen – in rund 600 Schülerbibelkreisen (SBKs) kommen dazu jede Woche mehrere tausend Jugendliche zusammen. Einmal im Jahr ruft die Schüler-SMD auch Kirchengemeinden, Eltern und Lehrer dazu auf, speziell für die Anliegen von Schülern und Schule zu beten: Immer am Vortag des Buß- und Bettages findet der „PrayDay“ statt, diesmal am 21. November.

Jedes Jahr werden am „PrayDay“ zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. In Montabaur beispielsweise habe es eine Gebetsbox gegeben, in der alle Schüler ihre persönlichen Anliegen sammeln konnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schüler-SMD. SBK-Leiterin Julia Charton freute sich über die positive Resonanz: „Wir hatten eine so volle Box, dass wir gar nicht mit Beten durchgekommen sind“.

Der PrayDay lebe vom Engagement einzelner Christen oder Kirchengemeinden, so die Initiatoren. Eine zentrale Veranstaltung gibt es nicht, die Gebetstreffen finden im kleineren oder größeren Rahmen in Schulen, auf Pausenhöfen oder in Gemeinden statt. An manchen Orten werden Gebetsspaziergänge von Schule zu Schule veranstaltet.

Weitere Gestaltungsideen und konkrete Gebetsanliegen hält die Schüler-SMD auf der PrayDay-Webseite bereit, wo auch ein Ideenheft bestellt werden kann.

Die SMD ist ein deutschlandweites Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf. Sie ist Mitglied des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung. Die Schüler-SMD hat Kontakt zu über 600 Schülerbibelkreisen an Schulen in Deutschland.