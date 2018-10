Dortmund wird zentraler Austragungsort von PROCHRIST LIVE 2021. Dies hat die Mitgliederversammlung des Vereins in Kassel heute einstimmig beschlossen. Die Themenwoche wird erstmals kurz vor Sommerbeginn stattfinden (13. bis 19. Juni), um die Kombination mit Sommerfesten in den Kirchengemeinden zu ermöglichen.

Die Stadt im Ruhrgebiet war als klarer Favorit in die entscheidende Sitzung gegangen. Ingo Neserke, Leiter des Amtes für missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen, hatte im Namen der Evangelischen Allianz Dortmund in der Versammlung noch einmal die Motivation für die Bewerbung dargelegt: „In Dortmund leben Menschen aus über 100 Ländern mit verschiedenen religiösen Hintergründen oder ganz ohne religiöse Bindung“, so der Theologe. „Mit PROCHRIST LIVE möchten wir dazu beitragen, dass viele dieser Leute, die ja unsere Nachbarn sind, Jesus Christus und den christlichen Glauben kennen lernen. Unsere Hoffnung ist es, den Menschen eine Heimat zu geben, in der sie ihren Glauben in Überzeugung, Kraft und Frieden leben können.“

Die PROCHRIST LIVE-Übertragung wird in einen mehrwöchigen Aktionszeitraum eingebettet sein. Wie bereitsin diesem Jahr können Gemeinden zwischen zwei Veranstaltungsvarianten wählen. Angeboten werden die Live-Übertragung aus Dortmund sowie die Möglichkeit einer regionalen Veranstaltung mit eigenem Redner vor Ort. Wer 2021 live in Dortmund auftritt und welche 150 Redner zum Rednerpool gehören werden, werde 2019 entschieden, so proChrist-Geschäftsführer Michael Klitzke.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden auch Teile des Vorstands neu gewählt. Peter Bauer, Michael Diener, Ulrike Jooß und Hans-Martin Stäbler stellten sich nicht mehr zur Wahl. Neu in den Vorstand gewählt wurden Dirk Günkel, Arndt Schnepper und Johannes Zimmermann, während Grzegorz Giemza, Steffen Kern, Johannes Sczepan und Christoph Stiba in ihren Ämtern bestätigt wurden.