proChrist stellt Rednerpool für hoffnungsfest 2021 vor

Werbung

Rund 120 Frauen und Männer gehören zum Rednerpool für die Evangelisationswoche „hoffnungsfest 2021 – Gott erleben, Jesus begegnen“ von proChrist. Die komplette Liste ist jetzt online einzusehen. Die Rednerinnen und Redner können von Gemeinden für eine oder mehrere Veranstaltungswochen vor Ort eingeladen und als Theologen in das individuelle Programm einbezogen werden. Viele von ihnen stellen sich und ihre Motivation auf der webseite in einer kurzen Videobotschaft vor. Auf der Liste stehen unter anderem Arno Backhaus, Julia Garschagen, Evi Rodemann, Johannes Reimer, Ulrich Parzany, Daniela Knauz und Hartmut Steeb.

Die Evangelisationskampagne soll im gesamten nächsten Jahr an vielen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden. Zusätzlich zu den individuellen Veranstaltungen in einzelnen Gemeinden gibt es vom 7. bis 13. November 2021 eine Zentralveranstaltung mit Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric, die via TV und Livestream ausgestrahlt wird.

Link: Der Rednerpool