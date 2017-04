Rachel Hauck: Der Hochzeitsladen

Ein typisches Buch der Liebesromanautorin Rache Hauck. Sie nimmt uns Leser mit in zwei Lebens- und Liebesgeschichten. Die eine spielt in der heutigen Zeit. Haley Morgan kommt ausgebrannt nach ihrer Zeit in der Armee zurück. Ihre beste Kindheitsfreundin ist soeben an Krebs verstorben und ihr Ex hat sie tief verletzt. In ihrer alten Heimat versucht Haley wieder mit sich ins Reine zu kommen. Den alten Hochzeitsladen zu renovieren, war der Kindertraum, den sie von Gott als neue Aufgabe vorfindet. Aber natürlich gibt es Hindernisse und einen gutaussehenden jungen Mann…

Die zweite Geschichte wird parallel dazu erzählt. Sie spielt eine Generationen zuvor und zeigt das Leben der erfolgreichen Brautmodeausstatterin Cora Scott. Den schönsten Tag im Leben der Frauen mit dem besmöglichen Kleid zu feiern und auch in den Flitterwochen schön zu sein, ist das erfolgreiche Konzept, das Claras Tante ihr mit dem Laden vermacht hat. Auch in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise, schafft sie es wirtschaftlich zu überleben. Und nebenbei hilft Clara bei Zahlungsschwierigkeiten, so sehr, dass sie in diesen Zeiten ein Segen für alle sein kann.Jede Braut schwärmt von ihr und ihren Kleidern. Nur leider klappt es mit ihrer eigenen Liebe nicht. Verliebt ist sie in einen Schiffer, der selten vorbeikommt und sie mit dem Heiratsversprechen jahrelang hinhält. Gleichzeitig wirbt ein treuer und zuverlässigerer Kandidat um sie. Aber kann sie auf ihr Herz hören. Für wen wird sie sich am Ende entscheiden?

Am Ende des Buches sehen wir deutlich, wie Gott wirkt und welches Liebesglück auf Haley und Clara wartet.

Von Bettina Pfründer