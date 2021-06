Vom Grafikdesigner Lindon Leader (schuf u.a. das Logo von FedEx) ist folgendes Zitat überliefert: „Ich strebe nach zwei Dingen im Design: Einfachheit und Klarheit.“ Wir dachten: Das klingt nach einem guten Plan.

Logos sind so etwas wie visualisierte Identifikation. In ihnen spiegelt sich unsere Liebe zu einer Marke, einem Produkt. Deshalb gehört für uns zu einem neuen Jesus.de-Outfit auch ein neues Logo. Vor einigen Jahren hatten wir unser Logo schon einmal updaten wollen, waren aber gescheitert. An den eigenen Ansprüchen und fehlender Identifikation. Das Design die aktuellen Logos ist getrieben vom Netzwerkgedanken, war uns aber inzwischen zu statisch und unterkühlt. Wir wollten Wärme.

Design ist in unserem Team die Aufgabe von Claudio. Als wir mit den Relaunch-Workshops starteten, lag er in den letzten Zügen seiner Ausbildung zum UX-Designer. Die Arbeit am Logo war für ihn so etwas wie sein Gesellenstück. Nachdem wir unser Leitbild entworfen („Campfire“) und Ziele definiert hatten, warfen wir ihn ins kalte Wasser.

Das neue Logo: bewegte Wärme

Vom ersten Entwurf bis zum finalen Layout benötigten wir gerade einmal zwei, vielleicht drei Runden. Claudio verschaffte dem „J“ Dynamik und verband sie mit der leidenschaftlichen Färbung des Feuers. Dessen drei Spitzen verkörpern zugleich Vater, Sohn und den Heiligen Geist. In der stilisierten Flamme lassen sich auf den zweiten Blick die Buchstaben J, D und E erkennen. Bewegung, Wärme, Klarheit – diesem Logo trauen wir zu, unsere neue Identität zu tragen.

Überzeugt es euch?

Jesus.de wird in diesem Jahr 25 – wir können das selbst kaum glauben. Diese Zahl haben wir zum Anlass genommen, uns gedanklich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen: Von den Anfängen als christliche Suchmaschine über den Community-Spirit der frühen Nullerjahre vor Facebook bis zur Gegenwart als christliche Newsseite. Uns war wichtig zu verstehen, woher wir kommen. Um darauf eine Perspektive für die Zukunft zu gründen.



Fortsetzung folgt.