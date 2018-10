René Meier: „Kompass für schwierige Gespräche“

Täglich führen wir Gespräche. Doch nicht alle dieser Gespräche sind konfliktfrei. Manche laufen ungewollt aus dem Ruder. Andere Gespräche werden nicht geführt, sondern immer wieder verschoben und aufgeschoben. Sei es, weil man nicht weiß, wie man beginnen soll, oder weil man Konflikte fürchtet, die daraus entstehen könnten.

Mit dem EIGER Modell (Ereignis-Interpretation-Gefühle-Empathie-Reaktion) hat René Meier ein einfaches, aber sehr verständliches Konzept für Kommunikation im persönlichen Alltag oder Beruf entwickelt, das wirklich praktisch umsetzbar ist. Nach Meier sind wir selbst die wichtigste Person, da viel von uns abhängt, wie das Gespräch verläuft. Deshalb beginnt er im Buch auch zuerst damit, wie man sich selbst und seinen Prägungen, Mustern und Festlegungen auf die Spur kommt. Für mich, die ich Konflikte und Konfrontation auch sehr scheue, war es sehr wichtig, zu lesen, dass es notwendig ist, Konflikte nicht stehen zu lassen. Dem Konflikt auszuweichen ist anstrengender als die Situation richtig anzusprechen.

Anhand des EIGER Modells erläutert René Meier ausführlich und mit vielen praktischen Beispielen alles rund um die Kommunikation mit all ihren Tücken und Fallen, die lauern können. Mit welchem Ohr hören wir? Was interpretieren wir, was meinen wir zu wissen? Wie reagieren wir auf negative Kritik, wir bringen wir selbst Kritik an, ohne zu verletzen? Feinfühlig, aber trotzdem nicht immer nur sanft, sondern durchaus mit festem Standpunkt und auf den Punkt gebracht? Immer wieder werden Beispiele genannt: Wie können verschiedenen Gespräche geführt werden. Wie reagiert man, wenn diese Gespräche nicht so laufen, wie es geplant war? Und was, wenn schwierige Gespräche nicht gleich das gewünschte Ergebnis bringen?

Es gibt Grabenbrüche, aber auch Versöhnungsbrücken. Im theologischen Kompass mit Weitblick im dritten Teil bringt Meier mit den verschiedenen passenden Bibelstellen zu den Themen auch die geistliche Sichtweise und Gottes Gedanken mit hinein. Dieses Buch hat es in sich, denn man versteht auf einfache, verständliche Weise, was man mit den richtigen oder eben falschen Worten auslöst und bewirkt. Vor allem gibt es immer wieder praktische Tipps, mit welchen Worten man was sagen und erwidern und so dem Gespräch eine Wendung geben kann. Es ist trotz der anspruchsvollen Themen locker und leicht zu lesen und genauso praktisch umsetzbar. Hier und dort wird sich jeder wiederfinden in den verschiedenen Situationen. Mir ging es jedenfalls so. Und es hat mir Mut gemacht, damit zu beginnen, mich Konflikten zu stellen. Dieses Buch werde ich nicht zu weit weglegen, damit ich es immer wieder zur Hand nehmen und mir Hilfe und Anregungen holen kann.

Von Christa Keip

Leseprobe (PDF)