Der Segensroboter „BlessU-2“ hat auf der Wittenberger Weltausstellung Reformation bereits knapp 6.000 Besucher gesegnet – in sieben verschiedenen Sprachen. Das teilte die hessen-nassauische Kirche am Mittwoch in Darmstadt mit.

Am meisten gewünscht wurden rund 4.000 deutschsprachige Segen, mehr als 800 in hessischem Dialekt, rund 500 englische und 125 spanische. Ziel ist, Diskussionen über Digitalisierung und die Bedeutung von Segen anzuregen.

Zur Weltausstellung Reformation sind in der Lutherstadt in diesem Sommer Vertreter von mehr als 80 Kirchen und Organisationen zusammengekommen. Sie möchten am die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts hinterfragen. Über den „Segensroboter“ berichteten den Angaben zufolge bereits Medien aus zahlreichen europäischen Ländern sowie aus China und Chile. Seit dem 20. Mai und noch bis zum 10. September präsentiert sich die die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit der Lichtkirche auf der Freiluftausstellung.