Roland Werner: Du legst die Hand mir auf die Schulter – Gedichte, Gedanken, Gebete

Durch einen sehr persönlichen und poetischen Klang darf der Leser hineinblicken in die Gedanken von Roland Werner. Das Buch ist ansprechend gestaltet und übersichtlich geordnet in sieben Kapitel mit jeweils 7-14 Gedichten, Gedanken und Gebeten. Diese sind in unterschiedlichen Zeiten seines Lebens entstanden. Zu jedem der insgesamt mehr als 65 Texten hat der Autor einen biblischen Begleiter, ein kurzes Bibelzitat, ausgesucht. So entsteht eine Verbindung zwischen persönlichen Gedanken und der Heiligen Schrift.

Eine bunte Mischung an verschiedenen Themen legt sich dar. Vergangenheit und Zukunft, Suchen, Fragen und Finden, Jesus als Meister und Freund, der Geist, Heimat, Krippe und Kreuz, Danksagung und Segen.

Die inspirierende Gestaltung des Buches und der persönliche Einblick können anregen zum Nachdenken. Vielleicht wird sich dabei auch das eigene Herz öffnen für ein neuinspiriertes, bereicherndes Gespräch mit Gott.

Um eintauchen zu können in die Gedanken-, Gebete- und Gedichtswelt Werners, kann es wertvoll sein, selber schon mit Gott auf dem Weg zu sein. Doch genauso kann es einem einen Einblick geben in die persönliche Welt des Glaubens.