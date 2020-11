Der 38-Jährige Pastor Samuel Krauter tritt die Nachfolge von Ekkehart Vetter an, der das Amt seit 2003 ausgeübt hatte. Die Wahl war eine Premiere.

Gewählt wurde Krauter von der Mitgliederversammlung, die erstmals digital durchgeführt wurde. Krauter wurde in Deutschland geboren, zog aber mit 14 Jahren nach Australien. Nach seiner Rückkehr studierte er von 2004 bis 2010 evangelische Theologie in Tübingen. Gemeinsam mit seiner in Australien geborenen Frau Alisha leitet er als Pastorenpaar die Ekklesia-Gemeinde in Rot am See. Diese Aufgabe will er weiter fortführen. Krauter war zudem bis jetzt Bundesältester der Region Süd.

Vetter (64) hatte das Amt auf eigene Anregung hin abgegeben, um den Verjüngungsprozess im Vorstand des Mülheimer Verbandes zu fördern. „Ich bin super dankbar für diese ge- und erfüllte Zeit“, resümierte Vetter auf seiner Facebookseite. Es mache Freude, den Staffelstab an Krauter weiterzureichen. Der 64-Jährige will sich jetzt verstärkt auf die Arbeit in seiner Kirchengemeinde in Mülheim konzenterieren. Er bleibt außerdem ehraenamtlicher Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz.

Der Mülheimer Verband ist eine evangelikal-charismatische Freikirche und hat nach eigenen Angaben 4.745 Mitglieder in 44 Gemeinden. Dazu kommen gut 2.600 Kinder und Jugendliche (Stand 2019). Der Verband ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF).