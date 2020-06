Schlagersänger Florian Silbereisen betet vor Auftritten „immer“

Werbung

Die Sendung „Riverboat“ im Mitteldeutschen Rundfunk hatte jüngst den Sänger, Schauspieler und Showmaster Florian Silbereisen zu Gast. Darin sprach er auch über seinen Glauben. Florians Bruder Franz ist sehr gläubig und macht daraus in Interviews kein Geheimnis. Darauf angesprochen sagte Florian Silbereisen: „Ich glaube, dass es da etwas gibt. Und das ist etwas sehr Schönes für mich.“ Er glaube auch, das es da irgendwen gebe, der ihn begleitet. „Die einen sagen, es ist oft Zufall, ich sage manchmal, es ist Schicksal, was im Leben passiert.“ Auch wenn etwas nicht so Gutes geschehe, denke er, dass es für irgendetwas schon gut sein werde: „Der wird schon wissen, was er da macht.“

Auf die Frage, ob er bete, sagte der Musiker: „Immer.“ Vor seinen Auftritten spreche er immer ein kurzes Gebet. Beten täte ihm gut: „Manchmal ist das auch einfach nur ein Zwiegespräch, aber mir gibt das ein bisschen Ruhe und Sicherheit“. (nate)