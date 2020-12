Werbung

Der Geigenbauer Martin Schleske wird mit dem „Book Award 2021“ der US-amerikanischen Zeitschrift „Christianity Today“ ausgezeichnet. Das berichtet „pro“ in Berufung auf die Website des evangelikal ausgerichteten Magazins. Schleske wird für sein 2011 erschienenes Buch „Der Klang – Vom unerhörten Sinn des Lebens“ geehrt, das in diesem Jahr in den USA unter dem Titel: „The Sound of Life’s Unspeakable Beauty“ veröffentlicht wurde. Das Buch lade dazu ein, „die heilige Kreativität des Evangeliums mit den Augen eines aufmerksamen, begeisterten und hingebungsvollen Künstlers und Suchenden zu erleben“, heißt es in der Würdigung des Werkes durch die US-amerikanische Geisteswissenschaftlerin Mary Campbell.

Link: Schleske erhält evangelikalen US-Literaturpreis (pro)