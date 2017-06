Die anglikanische Kirche in Schottland hat der Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit großer Mehrheit zugestimmt. „Dies ist das Ende eines langen Weges“, erklärte der Primas der Scottish Episcopal Church, Bischof David Chillingworth, am Donnerstag nach einer hochemotional geführten Debatte auf der in Edinburgh tagenden Generalsynode.

Die Entscheidung gilt als historisch. Damit macht einem Bericht des Senders BBC zufolge eine der großen Kirchen in Großbritannien den Weg frei für die Trauung von Homo-Paaren in einer Kirche. In der anglikanischen Kirche von England ist eine solche Trauung bislang nicht möglich. In Schottland sollen nun entsprechende neue liturgische Richtlinien entwickelt werden.

Mit dem Beschluss werde allerdings kein Geistlicher gezwungen, gegen seinen Willen gleichgeschlechtliche Paare zu trauen, teilte die schottische Kirche mit. Mit dem Beschluss könnten lesbische oder schwule Anglikaner in der anglikanischen Kirche von Schottland getraut werden, berichtete die BBC. Die rund 85 Millionen Christen repräsentierende anglikanische Weltgemeinschaft ist in der Frage der Homo-Ehe tief gespalten.

Hier der Link zur englischen Begründung der Entscheidung der anglikanischen Kirche in Schottland.