Mit dem Projekt Schulstartgottesdienst bietet die Schüler-SMD einen neuen Service an: Zwei komplette Gottesdienstentwürfe – inklusive Predigtausarbeitung, Videos, Liedvorschlägen und Verteilmaterial – sind ab Mai kostenlos erhältlich.

„Mit unserer Erfahrung als Schüler-SMD wollen wir Gemeinden unterstützen, kreative Schulstartgottesdienste zu feiern und Schule zum Thema zu machen“, so Jürgen Schmidt, Leiter der Schüler-SMD. „Wir freuen uns deshalb, dass schon viele Kirchen und Gemeinden den jährlichen Start in ein neues Schuljahr im Blick haben.“ Schule sei ein prägender Lebensraum für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Man wolle den Blick dafür weiten, dass Jesus auch im Schulalltag dabei ist.

Ein Team aus evangelischen Theologen und Lehrern hat zwei Gottesdienstentwürfe entwickelt, die Gemeinden zu Beginn eines neuen Schuljahres umsetzen können. Unter dem Motto „Erstklassig“ widmet sich ein Gottesdienst speziell den Schulanfängern. Ein zweiter Gottesdienst unter dem Motto „Jesus. Deine Schule. Und Du.“ ist allgemein für alle gedacht, die etwas mit Schule zu tun haben: neben Schülern also auch Lehrer und Eltern.

Informationen sind bereits jetzt unter www.schulstartgottesdienst.de erhältlich. Die Gottesdienstentwürfe werden Mitte Mai online gestellt

Die Schüler-SMD ist ein Arbeitszweig der SMD und hat Kontakt zu rund 600 Schülerbibelkreisen an Schulen überall in Deutschland. Die SMD ist ein deutschlandweites Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf und wurde 1949 als „Studentenmission in Deutschland“ gegründet.