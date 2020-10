Werbung

Der Vorstand der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA) fordert einen Personalwechsel im Verein „Marsch fürs Läbe“. Eine Zusammenarbeit mit dessen Präsident Daniel Regli sei „nicht mehr glaubwürdig zu vertreten“, heißt es auf der SEA-Homepage.

Regli hatte sich in den vergangenen Wochen im Bürgerforum Schweiz mit teils scharfer Kritik gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Behörden engagiert. In einem idea-Interview hatte Regli am 15. Oktober gesagt: „Um 400 hochbetagten Menschen noch etwas zusätzliche Lebenszeit zu ermöglichen, mutet der Bundesrat also der ganzen Bevölkerung einschneidende Maßnahmen und unermessliche Schäden zu.“

Das nicht offen kommunizierte Engagement im Bürgerforum und die „widersprüchliche Haltung im Lebensschutz“ sei mit der Rolle als integrative Führungsperson „nicht vereinbar“, kritisiert die Schweizerische Allianz. (dw)